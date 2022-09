El presidente de la comisión de Garantías del PP asturiano: "Un veto a Mallada sería inadmisible"

Juan José Fernández, presidente del comité autonómico de Derechos y Garantías, y asesor jurídico del grupo parlamentario del PP asturiano, ha asegurado que "la celebración de los congresos es un derecho de todos los afiliados y no puede haber otra cosa que estupor ante que la posibilidad de que la dirección nacional trate de no celebrarlo". Además, ha señalado que "a un congreso tiene que poder acudir cualquier persona y sería inadmisible que se pudiera establecer algún veto a Teresa Mallada".

Ha señalado, además que la celebración de congresos "es un derecho básico de los afiliados y sería inadmisible conculcarlo en estos tiempos".

Además, Fernández, que ha sido secretario general de Hunosa en la época en que Mallada presidía la empresa pública, ha asegurado que "a título personal" considera que "es inadmisible que a alguien que lleva tres años trabajando denodadamente y que cuenta con el apoyo mayoritario de juntas locales, afiliados y la sociedad civil, se la trate de vetar de candidata". Es una situación, ha dicho, que "podría ocurrir en proyectos fallidos o en situaciones de división real", pero a su juicio no es la situación del PP de Asturias: "Entiendo que no hay división, salvo discrepancias que son legítimas, pero no representan una parte importante de la afiliación: se trata de discrepancias personales". "Tratar de tumbar a una persona con una supuesta división interna ficticia y a quien la inmensa mayoría de las juntas locales defienden me parece inadmisible", ha dicho, aun reconociendo "que la competencia para designar candidatos autonómicos es de la dirección nacional".