Fisuras en la bancada popular

El descarte de Teresa Mallada por la dirección nacional del PP encontró el silencio matinal como primera respuesta en el Grupo Popular de la Junta General. No obstante, avanzada la tarde aparecieron fisuras que amenazan romper la unidad en un grupo parlamentario que ayer no contó con la participación de su todavía presidenta y portavoz en la reunión programada para las diez de la mañana, donde debían definirse las prioridades del partido de cara al próximo Pleno.

Caras serias, gestos circunspectos y un escueto "no tenemos nada que decir", era el mensaje más repetido, sin cámaras de por medio, en el seno del Grupo Popular, la auténtica joya de la corona de una organización que en Asturias cuenta con solo ocho alcaldes. El café matinal reunió a varios diputados populares en una terraza frente a la Junta, en la calle Fruela de Oviedo. Allí estaban Pablo González, Álvaro Queipo, Gloria García, Cristina Vega y José Manuel Felgueres, poco antes de la junta de portavoces y después de la reunión sin Mallada que había tenido lugar en los despachos del Grupo Popular. Horas más tarde varios de ellos se alinearon de forma explícita con las decisiones de la dirección nacional.

Beatriz Polledo, Pablo Álvarez-Pire, Reyes Fernández-Hurlé y Javier Brea salieron de las dependencias del Grupo en la Junta, por donde no asomó en ningún momento Teresa Mallada. "Está hundida", comentaban filas adentro de los populares asturianos sobre el estado de ánimo de la presidenta, que no había acudido tampoco este martes al acto de apertura del año judicial en Asturias. Desde la bancada popular de la Junta no hubo adhesiones inquebrantables de quienes han sido, en mayor o menor medida, colaboradores de la presidenta regional, una situación que no pasó desapercibida para veteranos del partido, con más de un "máster" en fracturas internas.

El "sin comentarios" del Grupo Popular se plasmó pasado el mediodía cuando ningún diputado popular se "comió el marrón" de dar la cara en la rueda de prensa posterior a la junta de Portavoces, a la que habían asistido Pablo González, Pablo Álvarez-Pire y Reyes Fernández Hurlé, ya que la batería de preguntas iba a a tener que ver poco con el próximo pleno pero mucho con la delicada situación interna. Hubo cambio de planes sobre la marcha porque el Grupo Popular había pedido al resto de partidos salir a hablar en último lugar cuando lo normal es que salgan los segundos, tras el PSOE. Llegó a barajarse la posibilidad de que Pire, uno de los diputados próximo a Mallada, fuera el encargado de esa comparecencia ante los medios. Pero el silencio se impuso y no compareció nadie "por prudencia", en un momento en el que las declaraciones iban a ser analizadas con lupa, con Génova a la escucha. Por la tarde cambiaron las tornas y Pablo González, Gloria García, Cristina Vega y José Manuel Felgueres decidieron hablar para apoyar las decisiones que tome la dirección nacional. "Algo lógico en un partido de corte presidencialista", zanjó un veterano del PP asturiano.