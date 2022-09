Montañero: de pasión a profesión

Félix López Traviesa lleva viviendo en el pueblo de La Robellada (Onís), de donde es natural, 25 años. "Montañeru de toda la vida", como el mismo se define, encontró en su pasión, la montaña y la naturaleza, la salida laboral a la situación en la que se encontró cuando, tras haber trabajado 28 años en el sector de la madera, se quedó al paro. "En 2020 y con 49 años no me quedó otra que reciclarme. Me planteé que algo tenía que hacer con mi vida porque aún me quedaba camino por delante. Llevo 30 años federado y también practico trail running. Tengo nueve traveseras integrales Picos de Europa hechas. Así que, animado por amigos y familiares, decidí formarme como guía de montaña sacando en Santander el título de técnico deportivo", explica.

Ante de ponerse en marcha el pasado 1 de julio al frente de su empresa Guía de Montaña Los Traviesos, tuvo que optar a unas ayudas además de preparar un plan de viabilidad en Valnalón. "Todos los comienzos suelen ser complicados pero yo lo hice con mucha ilusión. Lo difícil en este oficio es abrirte un hueco porque hay bastante competencia, pero hay que intentarlo. Aquí lo que realmente funciona es el boca a boca. Apenas han sido tres meses, pero yo estoy muy satisfecho, este verano ha sido una experiencia buenísima, muy enriquecedora con los clientes. También los viajeros aportan cuando te cuentan lo que les gusta, cuando les ves disfrutar. Entonces todo fluye y es que yo, en la montaña, siempre me he sentido muy bien", explica Félix. El nombre de su empresa es una especie de juego de palabras entre su segundo apellido, "el picu Los Traviesos del Macizu Occidental y que también se llama Los Traviesos a una zona del Cuera", explica. Para este guía de Onís la montaña no se puede entender sin conocer la vida y los saberes de quien la habita. "Mucha gente que viene de la ciudad tiene una desconexión total con el campo y no sabe nada de los usos y las costumbres de quien vive en él. Yo, además de enseñarles la montaña y sus rutas, también les hablo, por ejemplo, quien abrió los caminos, cómo funciona el monte, para qué sirve tal o cual planta, tal y como me lo contaron los paisanos del pueblo, o cómo es la vida de los pastores. Yo creo que no se puede explicar el paisaje sin hablar de quien lo ha modelado y quien vive en él". A renglón seguido añade: "Si no hablas con los paisanos, si no recoges toda esa valiosa información de cómo se vivía y se vive en la montaña, se pierde para siempre. Antes, los montañeros y los pastores tenían, yo diría, que un vínculo inquebrantable. Ahora ya no es así, hay gente que llega a la montaña con prisa, sin a veces ni saludar a otros montañeros en el camino", recuerda este profesional para quien la etnografía, la historia, las personas, forman una parte indisoluble de la montaña que muestra en diferentes rutas a sus clientes. Tras este verano él, que es guía por los Picos, El Cuera, Ponga, El Sueve y Portudera, afronta los próximos meses organizando visitas escolares además de rutas con raquetas de nieve. Los peores meses son de enero a marzo inclusive. "Yo tengo que mover al año unas 525 personas para salir adelante y cubrir gastos, incluido mi sueldo. Se puede vivir de ello haciendo las cosas bien, diferenciándote; teniendo una buena idea se puede emprender en el medio rural. Eso sí, vives con menos, pero vives. Eso es algo que nos enseñó la pandemia. Para mi la montaña es un escuela de vida. Una de las cosas que te enseña es conocerte mejor a ti mismo, nos enseña nuestra fragilidades y también nos enseña a ser solidarios ante las adversidades y eso incluye quedarte sin trabajo con 48 años. Yo, hoy, no puedo estar más ilusionado. Vivo en paz, tranquilo y disfrutando de lo que hago", reflexiona.