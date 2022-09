La actual coyuntura de volatilidad y precios energéticos está demandando y exigiendo nuevos desarrollos e integraciones tecnológicas para el entorno industrial. AUTECNIA no es ajena a esta situación, y recientemente ha implantado en producción industrial sus últimos desarrollos. AUTECNIA es una tecnológica especialista en aportar soluciones de transformación digital industrial en las tecnologías de operación y de automatización industrial, y que, a pesar de haber nacido en enero de 2020, cuenta con una plantilla de mas de 30 ingenieros, tiene una importante carga de trabajo ya contratada para 2023 y 2024, tiene mas de 70 clientes diferentes con mas del 80% de su facturación fuera de Asturias. AUTECNIA desarrolla desde 2020 un proceso de innovación para implantar soluciones propias, modulares y escalables, que ya aplica con éxito en varios proyectos. Sobre los casos mas recientes habla Rogelio Alvaré, responsable de producción.

–¿En que consisten estos últimos desarrollos implantados?

–Hemos desarrollado y aplicado dos sistemas complementarios entre si, pero que cada uno puede operar de forma independiente. En realidad, son soluciones que ya veníamos aplicando, pero ahora en estos últimos meses hemos dado un paso mas, los hemos potenciado con una capa de software adicional, y les hemos dado forma de producto para que el propio cliente sea capaz de manejarlo, mantenerlo, incluso implantarlo. El primero de los sistemas es un sistema de trazabilidad, que permite leer y analizar datos de etiquetas industriales como pueden ser códigos de lectura QR, códigos de barras, y de cualquier otro tipo. Esto dicho así no es especialmente llamativo ni innovador, pero el reto está en hacerlo dentro del entorno industrial, en condiciones ambientales que no siempre son las mismas.

–Entiendo que ese ambiente industrial es precisamente el reto ¿Todos esos inconvenientes como los habéis resuelto?

–Nuestro sistema en un entorno ambiental controlado no tendría nada de especial pero el reto ha sido aplicarlo en industria pesada, en un ambiente “extremo”, y bajo unas condiciones ambientales que no son en absoluto controladas. Todo esto lo hemos resuelto aplicando y depurando un algoritmo de inteligencia artificial con aprendizaje por refuerzo, que dota al sistema de visión tradicional de una capa extra de “inteligencia” capaz de interpretar y filtrar las situaciones cambiantes. El sistema “aprende” y es capaz de mejorar de forma casi indefinida su algoritmo, lo que le hace cada vez mas robusto cuanto mas se use. El sistema es capaz de superar las anomalías y situaciones cambiantes, compensar las distancias variables, y está operando bajo nubes de polvo y con luminosidad que no se puede controlar.

–Y el otro sistema que habéis implantado?

–Hemos desarrollado una solución para el posicionamiento de grandes máquinas industriales móviles. Estamos hablando de máquinas de muchas toneladas que aspiramos a que se puedan mover “solas” o con el mayor grado de automatización posible. Este caso es muy curioso, pues la tecnología ya existía, pero el salto a veces no solo reside en la innovación tecnológica en si misma. Puedes tener una solución maravillosa pero el diferencial es saber llevarlo a mercado internacional, y esto lo estamos consiguiendo gracias al apoyo de IDEPA, a través de ASTUREX con su aceleradora Quickglobal.