Mallada allana el camino a la renovación interna al renunciar a optar a presidir el PP

La paz, o al menos un respiro, llegó al Partido Popular asturiano tras un día convulso. La decisión de la presidenta y portavoz, Teresa Mallada, de "dar un paso a un lado" y no presentarse al próximo congreso autonómico allana el camino a la renovación en el partido que reclama Génova. Mallada resaltó durante una intervención pública en la que no se admitieron preguntas que se trata de una decisión adoptada "tras analizar la situación con Alberto Núñez Feijoo en unos contactos en los que hemos acordado buscar conjuntamente la mejor solución para el futuro de nuestro partido".

Cobra especial relevancia la aplicación de la palabra "conjuntamente": es decir, se trata de una transición en la que Mallada aún tendrá interlocución con Génova, según transmitió su declaración. "En todos estos años, el PP ha vivido situaciones complicadas, y yo siempre he formado parte de las soluciones y nunca de los problemas", aseguró. La aún presidenta del partido (no se ha trasladado en ningún momento la idea de dimisión, sino simplemente la voluntad de no perseguir repetir en el cargo cuando se produzca el congreso regional) señaló que "nos encontramos en un momento crucial para Asturias" y destacó: "Siempre he antepuesto los intereses generales a los míos, y mis intereses son los mismos de siempre: contribuir desde el lugar que quieran que ocupe los afiliados del partido y la dirección nacional a mejorar la vida de los asturianos". Es decir: Mallada se pone a disposición de lo que Génova quiera de cara al futuro.

Mallada no da indicios sobre su futuro político: "Contribuiré a mejorar la vida de los asturianos desde donde quieran los afiliados y la dirección nacional"

La sede regional del Partido Popular, en la calle Azcárraga de Oviedo, parecía ayer por la mañana más desangelada. A Mallada la precedieron a su llegada a la sala de prensa el histórico dirigente del PP asturiano Isidro Fernández Rozada; el presidente del Comité de Garantías y asesor jurídico del grupo parlamentario Juan José Fernández, y tres diputados que han mostrado su lealtad a Mallada: Pablo Álvarez Pire, Reyes Fernández Hurlé y Javier Brea. Como curiosidad, en la sala de prensa permanecía una enorme fotografía en la que Mallada y Núñez Feijoo saludan alzándose las manos ante el público que abarrotó el pasado mes de marzo el Teatro Campoamor de Oviedo en la que fue la primera visita de Feijóo a Asturias como líder nacional del partido.

Mallada repasó su trayectoria en el partido en una intervención que no pudo despojarse de un aire de cierre de etapa. Arrancó recordando el momento de su afiliación al PP en 1993. "Desde ese año he trabajado por Asturias desde mi partido en muy distintos ámbitos, siempre en las responsabilidades que los afiliados y responsables de mi partido han querido que tuviera".

Recordó que fue designada presidenta del PP "porque así lo decidieron por unanimidad los doscientos afiliados que forman parte de la Junta Directiva Autonómica" y recalcó que ejerce la portavocía parlamentaria del PP en una Junta General que es "políticamente, la más fraccionada de la historia".

Hizo una cerrada defensa a la labor desempeñada por el Grupo parlamentario popular, un trabajo "riguroso" que motiva que "hoy seamos la única alternativa al Gobierno socialista de Barbón con posibilidades de gobernar a partir de mayo de 2023".

Consciente de que durante las convulsas 24 horas anteriores fueron diversas juntas locales y coordinadores territoriales quienes mostraron públicamente un mayor apoyo, Mallada defendió a los presidentes locales ("ellos son los que sustentan este partido", dijo), destacó el trabajo de los alcaldes del PP "que serán muchos más, no tengo la menor duda, a partir de mayo de 2023", y dedicó una mención especial a los coordinadores territoriales y los presidentes de las comisiones de estudio: "Se están dejando la piel por hacer más grande este proyecto político todos los días", señaló. "El trabajo se va a intensificar en los próximos meses porque los asturianos necesitan que el PP gobierne Asturias", añadió.