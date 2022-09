La consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Gobierno, Melania Álvarez García ha manifestado este viernes que las medidas fiscales anunciadas por el Ejecutivo central refuerzan la posición del Gobierno asturiano y "engranan a la perfección" con las ayudas directas y deducciones anunciadas por el presidente Adrián Barbón en el Debate de Orientación Política.

Álvarez se manifestaba así ante las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Así ha indicado que consideran las medidas fiscales recientemente anunciadas por el Gobierno central son positivas porque se tratan de modelos de "de justicia social, selectivas y quirúrgicas no generalizadas para que pague más quien más tiene".

Así ha insistido en que no modifican en absoluto el planteamiento de las propuestas del Gobierno asturiano en sus negociaciones presupuestarias porque y engranan a la perfección con las ayudas directas y deducciones anunciadas por Barbón y también con el rechazo a suprimir el impuesto de patrimonio.

Preguntada por las rebajas anunciadas por algunos Gobiernos autonómicos como el de Ximo Puig, Álvarez ha indicado que cada Gobierno sabrá como plantea esas rebajas y de dónde van a detraer esos recursos. "Cada gobierno es responsable de sus decisiones y las del Gobierno de España se alinean con nuestras posturas", ha dicho.

Ha añadido además que desde el Gobierno asturiano no se valora en principio asumir nuevas deducciones ni abordar más propuestas o medidas fiscales. "No obstante la negociación presupuestaria aun tiene mucho recorrido por delante, pero partimos de la premisa de no abordar un cambio de la política fiscal", ha dicho.