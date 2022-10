Pablo González: "No damos espectáculos como los del PSOE de Gijón"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) se refirió ayer a la situación interna del partido en Asturias, después de que la presidenta y portavoz del PP en la Junta, Teresa Mallada, anunciase que no se presentaría al próximo congreso regional. "Espero que hayan acertado", dijo en referencia a que Mallada no será la próxima candidata. El regidor ovetense recordó que él no está afiliado al partido aunque sea alcalde por sus siglas y, por tanto, ha declinado opinar sobre si Mallada debería renunciar también a la dirección del partido en Asturias.

Canteli ha mostrado un "respeto total a las decisiones de Génova", y ha esperado que "acierten con el futuro del partido". Por otro lado, ha dicho que el paso al lado que dio la presidenta del PP asturiano "sorprende hasta donde sorprende", ya que era algo "muy comentado". "Ella habló con el presidente: que acierten, simplemente eso", dijo. El portavoz adjunto del PP en la Junta y presidente del partido en Gijón, Pablo González, opinó que "el gesto de generosidad y de responsabilidad que tuvo Teresa (Mallada) hace grande al Partido Popular. Nosotros no nos dedicamos a dar espectáculos de ningún tipo" en alusión a la crisis en el PSOE de Gijón, donde se cercenó la posibilidad de la Alcaldesa de volver a optar al cargo. "Lo de ayer (por el jueves), a las 24 horas de que se conociese la decisión del presidente nacional, la generosidad que tuvo Teresa Mallada y el gesto que tuvo diciéndolo públicamente, que no es fácil, creo que no solamente honra a Teresa Mallada, sino que honra al PP y yo creo que hace un partido muy grande, y me gustaría que se comparase con la actitud de otros partidos", insistió. Respecto al que él no acudiera a escuchar en directo a Mallada cuando anunció que no optará a presidir el PP, González dijo que se debió a que "estaba en Gijón".