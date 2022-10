Barbón: "Los que defienden bajar impuestos sin más defienden bajarse los impuestos a sí mismos"

Adrián Barbón, líder socialista asturiano y presidente del Principado, repasó hoy asuntos de actualidad en su intervención final del comité autonómico de la Federación Socialista Asturiana (FSA) celebrado en Castrillón, donde se mostró seguro de que la candidatura de Iván López logrará recuperar la alcaldía del concejo. "Es un magnífico candidato", afirmó. Barbón trató los siguientes temas:

Debate de fiscalidad

"El debate verdadero no es entre ricos o pobres, sino entre avaricia y miseria. Los impuestos son el precio de la civilización, así sostenemos el estado de bienestar, que es el patrimonio de los que no tienen patrimonio. Mis cuatro abuelos ya murieron, tres de ellos de cáncer. Si hubieran nacido en EE UU su atención médica hubiese sido mucho peor, no se la hubiesen podido pagar. En otros países, los servicios básicos dependen de tus recursos y tu dinero, no de un estado de bienestar".

"Frente a los que quieren subir los impuestos y a los que quieren bajarlos sin más, tenemos la vía fiscal asturiana, propia. Hemos planteado incrementar la deducción por alquiler de vivienda habitual, con límite de renta; más descuentos a familias numerosas; deducciones a la compra de vivienda habitual o rehabilitación de vivienda habitual, especialmente en concejos con riesgo de despoblamiento; deducciones fiscales dirigidas a personas que emprenden actividad económica, especialmente en concejos con riesgo de despoblamiento. No estamos dispuestos a bajar impuestos a todos, sino a aquellas rentas que pasan más dificultades".

"Me pregunto si es justo que a una persona que cobra más de 50.000 o 60.000 euros, como somos los diputados nacionales, senadores o miembros del gobierno, nos bajen los impuestos, a quienes tenemos determinado nivel de renta y en estos momentos tan difíciles. No, no lo es. Es justo hacerlo a quienes peor lo están pasando. Los que defienden bajar impuestos sin más defienden bajarse los impuestos a sí mismos".

"¿Es injusto que una persona que tiene un millón de euros, como pasa en Asturias con los que pagan el impuesto de patrimonio, pague 280 euros anuales? ¿Es injusto que quienes más ganan paguen más progresivamente? No solo no es injusto, sino que es constitucional".

Procesos internos en las agrupaciones socialistas de Gijón y Oviedo y lío interno del PP

"Sobre la actualidad política asturiana voy a intentar morderme la lengua un poco".

"Hay primarias socialistas en Oviedo y en Gijón. Es importante que los procesos democráticos sean participativos, por eso quiero invitar a la democracia a participar, pero no se pueden convertir en un ejercicio de ombliguismo. Tenemos que hablar de los problemas reales de los ciudadanos y no de nosotros mismos. Y en estas primarias la posición de la FSA es de neutralidad. Siempre estamos en la búsqueda de consensos, pero cuando hay primarias, no los hay, y no será que no hay consenso porque no lo intentamos desde la FSA. Pero ahora es el momento de la militancia, de que participen libremente, y lo haremos de manera seria y rigurosa, sin convertir las primarias en un proceso destructivo".

"En ocasiones, nuestros procesos parecen un barullu, pero en ningún caso parecen un grillero. Y lo digo por lo que pasa en otros partidos. Para defender la democracia fuera hay que practicarla dentro".

Negociación de los próximos presupuestos autonómicos

"Hay que aprobar los presupuestos por lo que supone para la mejora de la vida de la gente y por acompañarles en los momentos de mayor dificultad. Algunas de las medidas planteadas dependen de los presupuestos: ayudas directas a la natalidad (1.200 euros para primeros hijos, 1.700 por el segundo y siguientes… ), ayuda directa para educación de 0 a 3 años cuando no hay plaza pública, ampliar las ayudas de garantía energética a familias que están pasando dificultades llegando a 30.000 familias más, e incrementar las ayudas directas para comprar de libros para la vuelta al cole. Ayudas tangibles que dependen de aprobar los presupuestos".

"Pediría al resto de partidos que abandonen la posición de tacticismo, que aún queda tiempo para las elecciones, y se centren en lo importante: que haya presupuestos en Asturias".

Las elecciones de 2023

"Las elecciones de 2023 van a ser difíciles, no podemos darlas por ganadas ni en algunos casos por perdidas. Hay que lucharlas. Siempre con las tres 'es': estabilidad, en nuestro partido para dar estabilidad a Asturias; experiencia porque con estas circunstancias tan difíciles no podemos estar jugando con escasez de experiencia; y esperanza, que es la que mueve el partido".

"Somos el partido de Asturias, no somos una sucursal. Somos la FSA, que lleva en esta tierra muchos más de cien años, construyendo esta tierra con la gente, aprendiendo de nuestros propios errores, empatizando con los problemas…"

Recuerdos a sus inicios y trayectoria

"Hace cinco años entraba por primera vez en mi despacho como secretario general de la FSA. Después de haber sido elegido democráticamente por la militancia asturiana, porque los socialistas resolvemos nuestros debates votando, democráticamente; y demostrando que mi propósito era unificar el partido en un proyecto común, que salió validado luego con más del 97% de los apoyos".

"Este año hace 25 que me afilié al PSOE. La decisión más valiente, más sensata y más constructiva desde el punto de vista político, que es militar en este partido".