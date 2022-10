Lío en la estabilización del Principado por la jornada completa

Lío en la negociación entre el Gobierno regional y los sindicatos sobre los criterios del proceso de estabilización del empleo temporal en la administración del Principado, la principal oferta desde hace más de una década y que tiene como objetivo reducir la interinidad a mínimos históricos. El sindicato USIPA denuncia que el Gobierno autonómico ha quitado valor a la jornada completa, en el baremo de méritos, al considerar solo la antigüedad y equiparar los servicios, ya sean a jornada íntegra o parcial, fórmula que nunca había aplicado hasta ahora. La mesa general de negociación se reúne hoy, con abiertas discrepancias entre los sindicatos sobre este asunto.

Sostiene USIPA que la Administración regional no separó las plazas en este oferta pública de empleo al unir en un procedimiento tanto las de jornada completa como las parciales y ahora "se pretende, por ejemplo, que un trabajador a jornada parcial con 15 años tenga los mismos puntos en el apartado de méritos profesionales que un trabajador a tiempo completo con 15 años". Para este sindicato, dicho criterio "conculca el principio de mérito" y argumenta que en todos los procesos habidos hasta la fecha, el más reciente del pasado 16 de septiembre, "el tiempo de servicios prestados a efectos de trabajo a tiempo parcial viene referido al tiempo real de trabajo efectivo". USIPA votará en contra de los criterios en la reunión convocada para hoy porque "no vamos a vender a los trabajadores de jornada completa". En cambio, CSIF ha pedido equiparar la antigüedad para no perjudicar a las mujeres, que son las que mayoritariamente han cubierto los puestos temporales a jornada parcial en la administración regional.