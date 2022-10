El PP ha destacado esta mañana en la Junta que “171.000 asturianos están atrapados en las listas de espera sanitarias, un 51 por ciento más que hace un año”. Los populares han achacado esta situación a “los 35 años de gestores socialistas nefastos”.

En un rifi-rafe parlamentario con el consejero de Salud, la diputada Beatriz Polledo ha indicado que “Asturias necesita un cambio de rumbo en la gestión de la sanidad”. Entre otros aspectos, ha señalado la necesidad de “mejorar condiciones laborales de los médicos, que son los peor pagados de Europa”, y de proveer los puestos considerados “de difícil cobertura” por razones geográficas o de otra índole.

El titular de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, ha reconocido que las listas de espera de la sanidad pública asturiana "no son para estar satisfechos", si bien ha advertido de que los planes de choque iniciados en 2021 continuarán porque han sido positivos y han amortiguado los efectos negativos de la pandemia sobre la actividad quirúrgica. En estos planes especiales, basados en horas extraordinarias, la Consejería ha invertido 11,3 millones de euros.

“Seguiremos invirtiendo en planes de choque; entendemos la sanidad como un derecho, no como un negocio”, ha argumentado el consejero. Y ha hecho hincapié en “el esfuerzo que han hecho nuestros profesionales, el Sespa y todos para que el sistema sanitario no colapsara durante la pandemia ha sido importantísimo”.

Previamente, la parlamentaria popular había acusado a los socialistas de no saber gestionar, pese a contar con recursos importantes en materia de salud. “Las medidas no están funcionando. Sea serio, consejero. Hace cinco meses dijo que el plan de choque funcionaba, y no es cierto”, ha indicado Polledo.