El Presidente asturiano y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, aseguró ayer que lanzó el anuncio de que Adriana Lastra será la candidata al Congreso por Asturias para "clarificar una duda que había y que me trasladaban los medios de comunicación regionales". Barbón anunció el domingo, en el comité autonómico del partido, que Lastra volvería a ser la candidata en Asturias en 2023. Y recalcó que se lo había pedido el presidente, Pedro Sánchez. Ante el anuncio de Barbón, el secretario de Organización del PSOE federal, Santos Cerdán, aseguró que "respeta" el anuncio de Barbón, y si bien afirmó que "estaremos encantados de tener a la compañera Adriana Lastra aquí en el Congreso", aseguró que considera "extemporáneo" anunciar cabezas de lista para las generales cuando ahora se está en el proceso de primarias municipales.

Barbón reconoció que "suena raro" que él anuncie ya quién encabezará la candidatura al Congreso, pero lo atribuyó al objetivo de "despejar esa incógnita". "Me daba cuenta de que surgían dudas y algunos medios de comunicación me las trasladaban, que cuál iba a ser su destino", señaló Barbón. "Pues su destino ahora está claro: va a ser la candidata al Congreso de los Diputados, la número 1 por Asturias", añadió.

El líder de los socialistas asturianos dijo "entender" el sentido de las palabras de Cerdán, "porque le preguntaban si el anuncio tenía que ver con una concentración de elecciones". Cerdán negó esa posibilidad. Y Barbón enfatizó el "cariño" expresado por Cerdán "de todo el partido y, por supuesto, del presidente del Gobierno".

"O sea, que no hay más: yo quería clarificar una duda y así lo hice, una duda que me habían traslado los medios asturianos, no los nacionales, que en esto tienen más dudas...", terminó Barbón.