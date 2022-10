Dimite el coordinador del PP del Suroccidente por la guerra interna

Emilio de Vicente, coordinador del Suroccidente del Partido Popular de Asturias y secretario general de la junta local de Salas, ha presentado su dimisión de sus cargos. Aunque De Vicente rechazó hacer ningún comentario a este periódico sobre su renuncia, de fondo pesa la batalla interna en la que se hallan inmersos los populares por el relevo del liderazgo de Teresa Mallada.

De Vicente, impulsor de las redes sociales del partido e integrante del comité ejecutivo del PP regional, mostró su adhesión a la labor desarrollada por Teresa Mallada una vez que quedó descartada como candidata para las próximas elecciones autonómicas.

El entonces coordinador del Suroccidente realizó unas declaraciones a este periódico el pasado miércoles –una vez que se había desvelado que Génova descartaba a Mallada como candidata autonómica– en las que expresaba que la decisión de la dirección nacional le pillaba "por sorpresa" si bien conocía que era sabido "que detrás había un intento de quitar a Teresa de por medio". "Lo que pensamos en mi zona mucha gente es que Génova nos había prometido un congreso y en eso tenemos que estar: un congreso y que se presente quien quiera. De Vicente señaló abiertamente que "quien más ha contribuido a la crisis interna del partido es el menos legitimado para ser candidato", en referencia al secretario general, Álvaro Queipo.

Las declaraciones del coordinador del Suroccidente fueron rápidamente contestadas por cargos de la zona. La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, aseguró que consideraba "normal" la decisión de Génova y criticó las "acusaciones graves" del coordinador, "que son a nivel personal y no de todo el Suroccidente. Con la alcaldesa de Ibias coincidió el presidente del PP en Cangas del Narcea, el exalcalde José Luis Fontaniella, quien no quiso pronunciarse sobre lo ocurrido con Mallada pero también defendió a Queipo. "El coordinador del Suroccidente no representa a su zona en las declaraciones realizadas, que debería haber hecho a título personal. Le pido respeto y que hable en su nombre", expresó el cangués.

Según algunas fuentes, las diferencias de criterio en la zona (en la que varios cargos han expresado su adhesión a Queipo y defendido la necesidad de que Mallada renuncie) han motivado la dimisión de De Vicente, extremo que el propio protagonista no ha querido confirmar ni desmentir.