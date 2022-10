El PSOE resalta el aumento inversor, pero el PP ve las cuentas "irreales"

Los partidos asturianos ya analizan el trazo grueso de los Presupuestos Generales del Estado, sin entrar aún en detalles de partidas. Para los socialistas, las cuentas son buenas para Asturias por el aumento de la inversión y por la orientación fiscal y social. Pero Podemos decidió ayer guardar silencio, e IU apuntó que cuestiona el aumento del gasto en Defensa. El centro-derecha, por su parte, considera que el Presupuesto tiene un marcado carácter electoralista, cuestionan las previsiones económicas de las que parten y lamentan el aumento de recaudación fiscal que prevé el Gobierno, sin hacer deflactación de tributos.

"La inversión es la más fuerte de los últimos años, con un gasto por habitante muy por encima de la media nacional", asegura Roberto García Morís, diputado del PSOE

El diputado socialista por Asturias en el Congreso Roberto García Morís aseguró que las cuentas del Estado contemplan "un incremento de la inversión estatal en Asturias, dando continuidad al aumento del esfuerzo inversor que se viene realizando estos años de gobierno del PSOE". Para Morís, esa es una condición que "revierte los recortes y ajustes que caracterizaron la etapa de gobierno del PP". Para el diputado asturiano "se trata de la inversión más fuerte de los últimos años, con un gasto por habitante muy por encima de la media nacional". García Morís resaltó que existe un marcado contenido social "con medidas que van a mejorar la vida de cientos de miles de asturianos y asturianas", y en concreto se refirió a la revalorización del 8,5% de las pensiones, la continuidad del abono gratuito de transporte ferroviario o "el incremento de la partida para becas".

"El diagnóstico falla, como han dicho AiRef y el banco de España, luego falla el tratamiento", insiste Teresa Mallada, Presidenta del PP regional

Teresa Mallada, presidenta y portavoz del PP asturiano, no dudó en cambio en calificar las cuentas presentadas por el Ejecutivo de Sánchez de "irreales y electoralistas". "Falla el diagnóstico", recalcó, refiriéndose a las advertencias "de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) y del Banco de España". "Por tanto, si falla el diagnóstico, falla el tratamiento". Para Mallada, las cuentas "solo siven para una cosa: mantener a Pedro Sánchez en el poder un año más a costa de hipotecar a los españoles". "Mientras los asturianos no llegan a fin de mes, el Gobierno socialista mira, una vez, únicamente por sus intereses", aseguró.

"Se dispara el gasto público a lo loco sin medir las consecuencias y subiendo impuestos", indica Sergio García, portavoz adjunto de C's

Por parte de Ciudadanos, Sergio García, portavoz adjunto de los naranjas en la Junta, considera que "el acuerdo presupuestario ‘teatralizado’ alcanzado por el gobierno de coalición es un engaño a los españoles y un ejemplo más de las recetas de la política económica populista que vienen aplicando PSOE y Podemos". Para García, las cuentas están "plagadas de mensajes electoralistas" para contentar a "nacionalitsas y separatistas a cambio de un puñado de votos, dejando en el ostracismo a los que crean riqueza en España: empresarios y trabajadores y sobre todos autónomos y pymes". García cree que "en lugar de abordar reformas de calado", Sánchez "dispara el gasto público a lo loco sin medir las consecuencias, y a subir impuestos, comprometiendo nuestro futuro, especialmente el de los jóvenes".

Podemos Asturies prefirió ayer guardar silencio.

"No son lo que quisiéramos en muchas materias, como el aumento de gasto militar", lamenta Ángela vallina, portavoz de IU en la Junta

Izquierda Unida esperará a estudiar pormenorizadamente las cuentas en las partidas referidas a Asturias para hacer una valoración sobre la inversión prevista para el Principado, pero sí hace un dibujo general de su parecer sobre las cuentas. "Hacen frente a la ofensiva de la derecha de rebajas de impuestos, aunque no son los que quisiéramos en muchas materias, como por ejemplo el incremento en gasto militar", señala la portavoz de IU en la Junta General, Ángela Vallina, quien recuerda que "IU nació precisamente por la oposición a la OTAN. Por eso, el gasto militar no creemos que sea la opción para acabar con la guerra si no trabajar para la paz".

La dirigente de IU sí ve, en todo caso, una ofensiva fiscal que puede afectar al modelo social: "Con las rebajas que se proponen desde los sectores de la derecha y la ultraderecha lo que está en riesgo ya no es solo el Estado del bienestar sino el propio Estado", aseguró.

"Barbón debe dejar de ser el tendero de la sucursal del PSOE en Asturias", critica Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias

Adrián Pumares, secretario general y portavoz de Foro en la Junta General, cree que el proyecto de Presupuestos del Estado para el próximo año es "una nueva oportunidad perdida" y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "usar la inflación como excusa para subir los impuestos a todos los españoles, pero en cambio no presentar unos Presupuestos que tengan en cuenta esos efectos de la inflación en las clases medias y bajas, en los autónomos o en las empresas". Respecto a las inversiones previstas para Asturias, Pumares las considera papel mojado. "Nadie, salvo Adrián Barbón, confía en que el PSOE ejecute las inversiones que presupuesta para Asturias", indicó. A su juicio, esa es la "estrategia" de los socialistas: "prometer y presupuestar, pero no acometer las inversiones". En opinión de Pumares, "Asturias es una de las comunidades autónomas más discriminadas por el Gobierno de Sánchez", con especial referencia al "caso omiso a las exigencias de la UE para implantar el ancho europeo, el calamitoso estado de la red de cercanías, el retraso en la autovía del Suroccidente y el hecho de quedar fuera de la red de zonas intermodales estratégicas". "Esta discriminación, que no es nueva, no se arregla con un ficticio incremento del 7% en las inversiones para el Principado, sino dando a nuestra tierra un trato similar al del resto de Comunidades". Pumares pidió a Barbón que "se deje de comportar como el tendero de la sucursal del PSOE en Asturias" y le instó a convocar la comisión bilateral con el Gobierno de España que prometió tras su gira ministerial.

"Son una hipoteca, aprovechando una recaudación excepcional para comprar votos", clama Ignacio Blanco, presidente de Vox Asturias

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, cree que el gobierno de Sánchez realiza "promesas" porque "las ejecuciones nacionales y autonómicas en inversión no se cumplen nunca". Pero lo que preocupa a Vox es que lo presentado por el Gobierno "no son unos presupuestos, sino una hipoteca, con un despropósito de gasto corriente aprovechando un momento excepcional de recaudación que no se mantendrá en el tiempo". A juicio de Blanco, lo que persigue el PSOE es "comprar votos de cara a las elecciones generales", tras las que "el futuro gobierno de España será de Vox y PP" .

Armando F. Bartolomé, diputado del grupo mixto en la Junta, se limitó a señalar que "es un Presupuesto en clave electoralista, expansivo en el gasto, que implica un deterioro de la sostenibilidad financiera del sistema y de la equidad entre generaciones".