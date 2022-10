Ana García de Loza: "Las internas se identifican con la historia de mi libro"

Todas las familias tienen historias que contar y la que relata la escritora Ana García de Loza en su novela "Los nietos del diablo", llegó ayer al corazón de las internas del módulo 10 del centro penitenciario de Asturias, dentro de un club de lectura que dirigen las voluntarias Amanda García Cué y Julia Fernández Azurmendi, y que es una de las actividades culturales que se llevan a cabo dentro del recinto.

"Me siento identificada con muchas de las cosas que se cuentan en este libro, tanto es así que me lo he leído entero y no he parado de llorar". Así lo explicaba una de las participantes, ante la escritora que tampoco pudo evitar alguna que otra lágrima, ante un público sensible y ávido de libros. "La literatura es una de las compañías más fieles; y estas chicas la han descubierto", indicó la escritora, que participó en el acto, organizado por el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias. "No es la primera vez que vengo; ya he presentado otros libros aquí y siempre me sorprende la fluidez de la comunicación con las lectoras, con una gran empatía y calidez que es difícil de encontrar entre otros auditorios".

La historia que narra Ana García de Loza en su libro está inspirada en su propia familia. En el año 2016, con una de sus primas, decidió seguir el rastro de Fausto, abuelo de ambas, que había abandonado a su familia allá por 1925 en Villapedre, (Navia), dejando a su mujer con dos niños pequeños y otro en camino.

"La Guerra Civil marcó su vida; fue detenido por auxilio a la rebelión y condenado a muerte y nosotras, tras preguntar a los que vivieron la contienda, somos conscientes de que ambos bandos tenían cantidad de realidades, vergonzosas, que ocultar", señaló la autora, profesora del Colegio Internacional Meres y exentrenadora de atletismo de elite. El caso es que las internas no se perdieron detalle de la historia de Fausto, una de esas en la que la realidad parece pura ficción.

Ana García de Loza publicó en 2017 "Amistad perdida", su primera novela, con Ediciones Camelot. La obra también está basada en una historia real en el Mieres de los años setenta, donde ella se crió. En 2018 vio la luz "Los cuatro segundos", en la que empodera a la mujer y destaca su capacidad de crear amor. "Creo que el amor es lo más importante de la vida; lo que realmente nos salva", dice. Ayer lo dio y lo recibió a manos llenas.