Bruselas enmienda su norma y ahora valida el uso de aparejos de pesca de fondo

La intención de la Comisión de Pesca y Asuntos Marítimos de la Unión Europea para localizar áreas con ecosistemas marinos vulnerables, delimitarlos cartográficamente y prohibir allí cualquier actividad pesquera que pudiese dañar el fondo entre los 400 y los 800 metros ha dado una vuelta del revés. La ausencia de datos de qué huella dejan las artes fijas (palangre, enmalle o nasas), de estimación económica sobre el impacto socioeconómico del reglamento y el hecho de que la mitad de las zonas localizadas ni siquiera son profundas ha dado al traste con una normal cuyo acto de ejecución entraba en vigor el domingo en vigor y tenía a las empresas armadoras sin saber dónde y cómo podían pescar.

Previamente Bruselas divulgó un mapa con 87 polígonos o áreas a preservar –con una extensión superior a los 16.400 kilómetros cuadrados–, de los que en la mitad ni siquiera se alcanzaban esos 400 metros de profundidad. A petición del Gobierno central, el departamento que dirige Virginijus Sinkevicius ha tenido que poner por escrito lo que había eludido aclarar hasta ahora: en esas zonas sí estará permitida la pesca de fondo, siempre hasta esos 400 metros como límite. Para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ayer visitó Vigo para la clausura de la feria Conxemar, se trata de "una buena noticia". Y esa validación del uso de aparejos de fondo enmienda una redacción del reglamento que resultaba confusa en sí misma.

Afectados en Asturias

Ese plan de la UE para restringir las artes de fondo fue recibido con disgusto en el Principado pues descabezaría la flota asturiana. Los barcos afectados si la medida hubiera prosperado eran son solo el 17%, pero sus capturas aportan la mitad del valor total en primera venta.

Así las cosas, el veto al uso de aparejos de fondo solo se activará "en lo que respecta a su aplicación a las actividades pesqueras con esas artes a más de 400 metros de profundidad". Buques de pesca de litoral o Gran Sol llevaban días trazando mapas online para tratar de esquivar los 41 polígonos poco profundos, asumiendo que sería ilegal operar en ellos.

¿Podría valorarse como una victoria de los pescadores este cambio de criterio? Pequeña, pero sí, por cuanto que desde este domingo no habrá afectación práctica en flotas de enmalle o arrastre. Para el palangre de fondo, eso sí, España formulará un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin petición de suspensión previa, eso sí, porque Planas considera que un "no" de los tribunales a una moratoria debilitaría la posición española. Para el Ministro, el objetivo es sentar jurisprudencia y que Bruselas no vuelva a legislar sin disponer de información científica, de impacto socioeconómico y con errores –como en este caso– de batimetría. Una revisión en profundidad del reglamento arrojaría más garantías para el palangre y la volanta.

"Balón de oxígeno"

La comunicación de Planas fue también recibida de forma positiva en el sector, pero sin grandes aspavientos porque no confían plenamente en ese documento por escrito y porque el articulado del reglamento no se ha cambiado. "Lamentablemente no podemos hacer un diagnóstico porque sigue habiendo muchísimas dudas y lagunas a la hora de saber cómo y dónde se aplica esta norma, y lo digo con una alegría tremenda por la palabras del ministro, pero las incertidumbres siguen ahí", valoró el presidente de la Alianza de Pesca de Arrastre, Iván López. ¿Con esto queda solucionado el problema? "No. Para la flota de arrastre es un balón de oxígeno porque suele actuar en playa, a menos fondo, porque a fondos mayores está vetada la posibilidad", compartieron otros armadores.