Cara y cruz del proyecto de Presupuestos: así ve Asturias sus cuentas para 2023

Cerca de 421 millones de euros. Eso es lo que suman las inversiones en Asturias contempladas en los últimos presupuestos generales del estado. Transformar la térmica de La Pereda en una central de biomasa, finiquitar las obras de la variante ferroviaria de Pajares y completar las obras del tercer carril de la "Y" son los proyectos más costosos de unas cuentas en las que también figuran actuaciones de menor importe como el proyecto para soterrar la barrera ferroviaria de Avilés, actuaciones de conservación en San Salvador de Priesca y mejoras en varias carreteras. Estos son los proyectos para el Principado.

Barbón destaca que la inversión casi duplica la del último año de Rajoy

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró que el proyecto de Presupuestos Generales para 2023 consolida la inversión en Asturias "en la senda de crecimiento" iniciada al inicio de la legislatura. Barbón afirmó que los 420,9 millones previstos para el próximo año, un 7 por ciento más que las cuentas en vigor, guardan una nítida distancia respecto a las cifras inversoras para Asturias del último gobierno de Rajoy, cuando la inversión territorializable en el Principado se quedaba en 233 millones de euros. Los datos para 2023 representan un 80 por ciento más que las cifras de ese último Gobierno de Rajoy.

"Hay que reconocer que la senda es muy positiva", aseguró Barbón, quien no obtante declaró que "la obligación de un presidente del Principado es no conformarse".

El jefe del Ejecutivo asturiano ha valorado que la inversión en Asturias siga creciendo, a pesar de que 2023 va a ser el año de la finalización de la variante ferroviaria de Pajares, que ha supuesto un desembolso de casi 4.000 millones de euros.

"Debemos perder el complejo de la Asturias abandonada, porque no es cierto"

La delegada del Gobierno, Delia Losa, llamó a abandonar "el complejo de ser la Asturias abandonada", porque se trata de un mantra que "desmonta" la inversión prevista en el próximo Presupuesto del Estado y anula la idea de que la región "no está atendida por el Ejecutivo central". "Todo lo contrario", dijo Losa, para quien "todos los indicadores reflejan que Asturias está considerada muy por encima de la media de las comunidades autónomas".

Entrando en cifras, Losa resaltó la cuantía inversora de 420,9 millones, que debería contribuir a "borrar de la memoria la sensación de que en Asturias hay malas infraestructuras". "Tenemos que perder el complejo de ser la Asturias abandonada, no tenemos por qué tenerlo, porque no es cierto", agregó. Losa destacó el incremento del 7,1 por ciento en la inversión respecto a lo presupuestado en 2022 y el reparto por habitante, que queda en 416 euros por asturiano "muy por encima" de la media nacional, situada en 284 euros.

Losa destacó también que Asturias recibirá un 25% más del sistema de financiación autonómica, lo que supone una cuantía de 3.429,13 euros.

Por materias, Losa destacó la inversión vinculada al Ministerio de Transportes, que alcanza 360,3 millones de euros, un 18% más que en 2022. Especial hincapié hizo en el gasto ferroviario, y celebró el descenso en la partida de la Variante de Pajares que evidencia que "por fin" las obras se están finalizando. Losa resaltó "el compromiso del Gobierno con las cercanías ferroviarias", ya que se presupuestan 154 millones de euros, que representan un 175% más que en el ejercicio anterior.

El gasto social se incrementó en las cuentas en un 35,4 por ciento desde 2018 a 2023. "Combatimos la subida de la inflación protegiendo a las familias, trabajadores y colectivos más vulnerables", afirmó. Y desacó la revalorización de las pensiones, que beneficiará a 317.000 asturianos, la mejora del gasto en Sanidad, o el incremento en 102 millones para el bono social, que en Asturias beneficiará a 30.000 personas.

La delegada del Gobierno se refirió también a las inversiones en carreteras (112,11 millones), poniendo el acento en las bonificaciones del peaje del Huerna, para lo que se destinan 15,77 millones. Losa aseguró que en los próximos dos meses se abrirá el tramo que queda de la segunda calzada entre Salas y El Regueirón de la A-63. Y enfatizó los 244 millones para compensar las emisiones de dióxido de carbono de la industria o los 91 millones que tendrán como fin la industria electrointensiva.

Paloma Gázquez (PP) pone en duda las promesas por la baja ejecución de otros años

La diputada nacional del PP por Asturias, Paloma Gázquez, calificó "irreal" y "decepcionante" para Asturias el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Y las dudas sobre su cumplimiento se fundamentaron en la baja ejecución del 2021, que quedó en "solo" un 57% Gázquez resaltó la importancia social que ha de tener el Presupuesto, ya que ahora mismo en España hay "un 28 por ciento de la población en estado de exclusión social y un 20 por ciento que ha perdido su poder adquisitivo". Pero donde la parlamentaria popular ha puesto el acento es en la "poca ejecución" que presentan los presupuestos del Ejecutivo socialista en Asturias, ya que espera que la ejecución de este año "no supere el 30 por ciento". Eso demuestra, señaló, la falta de interés del Ejecutivo de Pedro Sánchez en que "Asturias siga adelante".

Si bien la delegada del Gobierno atribuyó la falta de ejecución a la ralentización de los procesos de contratación derivados de la guerra de Ucrania. Gázquez recalcó que "en 2022 no ha habido desabastecimiento de materiales". "No ha habido ningún problema. Ahora no hay falta de material. El problema es la falta de eficiencia", aseveró Gázquez, que criticó que, "por cuestiones electoralistas, muchas inversiones que otros años aparecían como si fuera una pedrea de 100.000 euros, ahora son de 500.000, aunque ha apuntado que "tampoco se ejecutarán".

En este sentido, ha señalado que el Monasterio de Cornellana en el concejo de Salas, contó con partidas por valor de 620.000 euros en los presupuestos del año pasado pero "no se hizo nada" y ha lamentado que "una obra tan importante para el centro de Asturias como la del tercer carril vaya a durar un año y medio más, provocando el atasco en la zona metropolitana del Principado".

Para Avilés, "cumplen las expectativas"

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 deja satisfecho al gobierno avilesino y decepcionados a los grupos de la oposición. Mientras los socialistas defienden que esas cuentas "cumplen las expectativas" y establecen las "condiciones necesarias" para seguir adelante con las grandes infraestructuras pendientes (los nuevos accesos al Puerto y la eliminación de la barrera ferroviaria), en la oposición no ven más que migajas y critican que no se ve la luz para la reforma de la depuradora de Maqua, una obra millonaria que, en un principio, no viene recogida en ninguna partida específica. [Puedes leer más aquí]

La Alcaldesa encabeza el rechazo de Gijón a los Presupuestos: "Estoy decepcionada"

Los Presupuestos Generales del Estado han conseguido lo casi imposible en Gijón: poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento. No le gustan a nadie. Ni al gobierno local, ni a la oposición. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Más allá de la casilla en blanco para el plan de vías, el malestar se ha centrado en la asignación económica para el vial de Jove. Dos millones para una obra que, hace un año, se presupuestó en 225,1 pero tras una revisión de precios está ahora mismo en 270 y para la que el presupuesto solo cuantifica 73 en los próximos cinco años. Decepción es el concepto que comparten PSOE e IU, los partidos que sustentan el gobierno local, y desde la oposición se habla de "burla" y tomadura de pelo". La primera en alzar la voz fue la propia Alcaldesa, la socialista Ana González. [Sigue leyendo aquí]