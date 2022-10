El sector turístico asturiano vive un momento dulce: crece en visitantes con cierta intensidad y afronta con determinación el camino obligado hacia su digitalización para no quedarse rezagado, pero sin descuidar el trato humano. Lo positivo es que parte del recorrido está hecho. Los empresarios del sector, las compañías tecnológicas y la propia administración asturiana consideran que el turismo asturiano está bien encaminado. A esta conclusión, prácticamente unánime, se llegó ayer en unas jornadas sobre la transformación digital del sector turístico organizadas en Oviedo por Prensa Ibérica, LA NUEVA ESPAÑA y Segittur (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas). Pero también quedó patente durante las charlas que, al sector, uno de los pilares económicos de la región y por extensión de España, le falta reconocimiento.

"O te digitalizas o mueres", advirtió el director general del Clúster TIC, Enrique Jáimez. Mientras que el presidente de Segittur, Enrique Martínez Marín, señaló que "la forma en la que hablamos del turismo va cambiando. El reto es tener una visión global de la digitalización y prescindir de la jerga californiana, son cosas más sencillas lo que hay que hacer". Y recordó: "Esto es una política pública, sin vacaciones no habría turismo. Quienes aportan valor son los clientes". La digitalización va calando, quedó patente, "como una lluvia fina" sobre este sector cada vez más importante para la economía regional. Segittur, explicó Martínez Marín, está canalizando unas ayudas europeas (de los fondos "Next Generation") denominadas "de última milla", cuyo presupuesto para este año alcanza los 45 millones de euros y que tienen como objetivo mejorar la competitividad del sector.

El acto lo abrió la viceconsejera de turismo del Principado de Asturias, Graciela Blanco, que puso el acento en que "estamos en un momento que permite dar un gran paso a la digitalización del sector". Las ayudas que cada año saca el Gobierno regional para este cometido, a razón de unos 450.000 euros, se agotan de forma rapidísima. El Principado está impulsando la digitalización de las entidades locales y turísticas; también la de las oficinas de Turismo. Y se está creando un observatorio para canalizar la ingente cantidad de datos que genera el sector. "Estamos ante el mayor despliegue de iniciativas para lanzar la transformación digital del sector", aseguró. El objetivo, dijo la viceconsejera, es ir a un modelo turístico "más inteligente, más digital y más sostenible".

El evento continuó con una charla con el decano de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de la Universidad de Oviedo, Levi Pérez, que moderó la periodista de LA NUEVA ESPAÑA María José Iglesias. Crítico y "autocrítico", Pérez Carcedo señaló que "la formación turística va por detrás de los cambios del sector. La industria cambia de forma muy rápida y dinámica, mientras que la educación no va a tanta velocidad". A su entender, los estudios ligados con el turismo deben "reformularse", incorporando las nuevas herramientas digitales que ya usan las compañías del sector. "El turismo asturiano necesita formación orientada a la digitalización, adaptarse a la realidad", dijo. No obstante, también aseguró que "Asturias lo ha hecho muy bien, se ha ganado el sello de destino turístico sostenible. Ahora el reto es la digitalización". Esa falta de compás entre formación y lo que demandan las empresas provoca, reconoció Pérez, bastante frustración entre los estudiantes. "Más del 65% reconoce que no volvería a estudiar el grado, reconocemos que los planes de estudio están obsoletos y estamos trabajando en reformarlos", añadió.

La jornada prosiguió con una mesa redonda en la que participaron Jaime García, presidente de la Asociación Regional de Casas de Aldea de Asturias (ARCA) y presidente de la Federación Digital de Turismo (Feditur); José Luis del Río, gerente de la Asociación Campings de Asturias; Íñigo Fernández Ortiz, presidente de la Asociación de Operadores Turísticos y de Agencias de Viajes de Asturias; Enrique Jáimez, director general de Clúster TIC; y Liliana Valdés Fernández, responsable de autónomos y profesionales de Caja Rural de Asturias.

Jaime García resaltó que el "índice de madurez digital del turismo rural es bajo". No obstante, resaltó que Asturias es un referente en turismo rural. "Somos pequeñas empresas, pero no por ello menos importantes. Ahora, queremos que la digitalización vaya calando como la lluvia fina", señaló. José Luis del Río aseguró que "los campings somos un sector peculiar, todos se manejan ya con las herramientas digitales". Aunque pidió que el despliegue digital llegue a todos los rincones de la región para impulsar y afianzar la población y los negocios de la zona rural. Por su parte Íñigo Fernández Ortiz destacó que las agencias de viajes "siempre hemos estado digitalizadas. En la década de los 90 ya hacíamos reservas por ordenador. Ahora necesitamos dar un salto de calidad, nos han dado por muertos muchas veces, pero aquí seguimos". Enrique Jáimez abundó en que el problema es "la velocidad del cambio. La nueva web será ahora en tres dimensiones, será el metaverso que no tiene que ver con matar marcianitos en un videojuego". Mientras que Liliana Valdés puso el acento en que su entidad ofrece productos financieros específicos "para que el sector modernice sus sistemas de gestión, facilitándole el anticipos de las ayudas".

El broche final a las jornadas lo pusieron el presidente de Segittur, Enrique Martínez, y el vicepresidente de la patronal hostelera y hotelera, OTEA, Fernando Corral. El primero destacó que "en ese camino de la digitalización el sector tecnológico está dando una visión sesgada, tiene que hablar más del presente y no tanto del futuro". También destacó el papel capital que jugó el turismo durante la crisis del coronavirus ayudando a la sociedad, por ejemplo, cediendo hoteles para acoger enfermos. Un esfuerzo que dice no está teniendo el reconocimiento que se merece. "El turismo tiene una capacidad de resistencia brutal. El sector va cambiando y comienza a haber unidad, todos trabajamos más unidos, me siento muy orgulloso de este sector y no me explico de que no hayamos recibido el reconocimiento que se merece por todo lo que ha hecho por la sociedad durante la pandemia", dijo.

Corral insistió en que el sector en Asturias "aún siendo pequeño demostró que es capaz de estar en vanguardia". También criticó el representante de la patronal la descompensación entre la formación en el sector y lo que demandan las empresas, lo que provoca la escasez de personal. "Hay un gap entre lo que el sector necesita y lo que estamos formando. No es de recibo que en Asturias no haya un certificado de profesionalidad para un escanciador de sidra. Con ese certificado y esa capacitación seríamos capaces de pagar más a estos profesionales", recalcó.

Las claves de los fondos europeos: 80 millones de euros para un proceso de modernización