"El encarecimiento de los materiales está retrasando la realización de obras"

El presidente del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, acudió este viernes a Asturias para participar en el Congreso de Historia de la Construcción que se celebra en Mieres. Asegura que el encarecimiento de materiales está retrasando las obras. Para Carrillo, los retrasos de la Variante de Pajares son comprensibles dada la complicación de la obra.

–¿Cómo está la actividad para los ingenieros?

–Muy bien, no hay paro. La obra pública ha variado bastante. Pero hay que tener en cuenta que los ingenieros de caminos no solo se dedican a construir, están en empresas de informática, de negocios, en planes de inversiones, en consultora..., es una profesión que vale para muchas cosas. En obras se hace menos, pero en alta velocidad se invierte bastante y las constructoras tienen casi el 80 por ciento del negocio fuera. Si a eso añadimos que salen menos alumnos de las escuelas, pues no hay paro.

–Animan a los jóvenes a hacerse ingenieros municipales.

–Hemos firmado un convenio con la Federación de Municipios y Provincias para hacer un curso de ingeniero municipal, con una parte formativa y otra de prácticas que se hace en los ayuntamientos. Queremos empezar en noviembre.

–¿Cómo afectarán los fondos que vienen de Europa?

–El día 11 hacemos una jornada en el Colegio de Madrid sobre la situación de los fondos. Cuanta más inversión haya, más trabajo habrá. No son fondos solo para construir carreteras y ferrocarriles. Somos los abanderados de las obras de adaptación y de protección al cambio climático. En el tema de la energía ocurre algo parecido, para colocar los grandes molinos de viento hay una estructura que tiene que hacer el ingeniero.

–Pero dicen que no hay muchos proyectos.

–Proyectos sí hay, la cuestión es ajustar el dinero y que se realice la tramitación y la obra. Debido al encarecimiento de los materiales, hay que replantearse los proyectos y eso está produciendo retrasos.

–Como ingeniero, ¿cómo ve los retrasos en la Variante?

–Es una gran obra. A mí me hubiera gustado hacerla. La tardanza no siempre viene por una mala realización de la obra. Es muy compleja, han intervenido muchos factores, y ha habido muchos procedimientos administrativos, como los modificados. El debate de los hilos, la adaptación de los túneles a las medidas de seguridad que tampoco estaban previstas o no existían, pues han ido retrasando. Pero esperamos que el año que viene se haya olvidado ya y podamos pasar sin problema.

–Han perdido un millar de colegiados.

–Estamos intentado revertirlo. En estos dos últimos años estamos haciendo cosas que creemos pueden ser atractivas para que estos compañeros lo piensen, tanto a nivel nacional como internacional. Hay que tener en cuenta que en el extranjero tenemos unos 1.500 colegiados, algunos se han descolegidado, piensan que no necesitan al Colegio para nada, y nosotros estamos haciendo cosas para que vean que pueden obtener un buen estatus profesional y unos servicios. Hemos tocado fondo y estamos recuperando colegiados.

–¿Y por qué se han ido?

–Porque aquí no hay tanta inversión como antes y las empresas constructoras en su mayoría está invirtiendo fuera. Hubo una temporada, antes de la pandemia, que hubo aquí crisis y había paro. Muchos fueron a buscarse la vida.

–¿Qué objetivos tiene colegio en perspectiva?

–Tenemos el objetivo de la colegiación, que los que se han ido vuelvan, y a los que no han entrado, explicarles que la colegiación es una obligación, y una vez en el Colegio te das cuenta de los servicios que tiene. En segundo lugar, que la profesión la conozcan los ciudadanos. No es muy comprendida y es esencial para mejorar la vida de los ciudadanos. Hubo una ministra que dijo que, más que la medicina, la labor más importante había sido la de los ingenieros de caminos, porque habíamos llevado el agua y el saneamiento.