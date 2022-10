Paloma Gázquez (PP) pone en duda las promesas por la baja ejecución de otros años

La diputada nacional del PP por Asturias, Paloma Gázquez, calificó ayer "irreal" y "decepcionante" para Asturias el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Y las dudas sobre su cumplimiento se fundamentaron en la baja ejecución del 2021, que quedó en "solo" un 57% Gázquez resaltó la importancia social que ha de tener el Presupuesto, ya que ahora mismo en España hay "un 28 por ciento de la población en estado de exclusión social y un 20 por ciento que ha perdido su poder adquisitivo". Pero donde la parlamentaria popular ha puesto el acento es en la "poca ejecución" que presentan los presupuestos del Ejecutivo socialista en Asturias, ya que espera que la ejecución de este año "no supere el 30 por ciento". Eso demuestra, señaló, la falta de interés del Ejecutivo de Pedro Sánchez en que "Asturias siga adelante".

Si bien la delegada del Gobierno atribuyó la falta de ejecución a la ralentización de los procesos de contratación derivados de la guerra de Ucrania. Gázquez recalcó que "en 2022 no ha habido desabastecimiento de materiales". "No ha habido ningún problema. Ahora no hay falta de material. El problema es la falta de eficiencia", aseveró Gázquez, que criticó que, "por cuestiones electoralistas, muchas inversiones que otros años aparecían como si fuera una pedrea de 100.000 euros, ahora son de 500.000, aunque ha apuntado que "tampoco se ejecutarán".

En este sentido, ha señalado que el Monasterio de Cornellana en el concejo de Salas, contó con partidas por valor de 620.000 euros en los presupuestos del año pasado pero "no se hizo nada" y ha lamentado que "una obra tan importante para el centro de Asturias como la del tercer carril vaya a durar un año y medio más, provocando el atasco en la zona metropolitana del Principado".