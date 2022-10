Los patronos de la Fundación Metal incumplen el plan de abonar 3,3 millones

Los trabajadores de la Fundación Metal de Asturias retomarán las movilizaciones tras comprobar que no se ha cumplido el compromiso de los patronos de aportar a fondo perdido 3,3 millones para liquidar la entidad. El pasado 27 de junio, los patronos acordaron abonar cantidades que, cumplido el plazo establecido de 90 días, no se han aportado. Según el acta, el Principado debía aportar 1,4 millones; los ayuntamientos de Gijón y Aviles, 423.000 euros cada uno; UGT y CC OO, 493.000 euros y Femetal, casi un millón de euros. No obstante, la patronal no firmó el acta de esa decisión.

"Los trabajadores seguiremos, después de 17 meses, sin cobrar salarios y despidos", aseguraron en un comunicado. "Queremos manifestar a la sociedad asturiana que no entendemos cómo nuestros patronos, que se supone que son sensibles a situaciones laborales injustas, nos sometan a esta situación injustificable", señalan. Dada la situación y la incertidumbre por el futuro de la entidad, los trabajadores volverán a movilizarse.