Yolanda Díaz: "Se corrige una cierta desigualdad de tiempos anteriores"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, destacó este viernes en Oviedo lo bien parada que sale Asturias en los Presupuestos Generales del Estado que, a su modo de ver, "corrigen una cierta desigualdad de tiempos anteriores" con la comunidad al recoger un incremento del 7%. Díaz destacó que la región supera la inversión por población, algo positivo para el Principado, "lo que no quiere decir que necesite más".

Se fijó la también Ministra de Trabajo en la alta inversión en las cercanías ferroviarias (antigua Feve), algo que considera clave. "Lo dice una gallega cuyo Feve arranca en Ferrol y les conecta a ustedes con enormes dificultades, por eso ese incremento debe servir para corregir dificultades".

Se refirió también Yolanda Díaz a las críticas de Unidas Podemos sobre el crecimiento del gasto en Defensa en un 25,8%. No entró a valorar las declaraciones de Pablo Echenique, pero sí recordó que en la negociación de las cuentas participó Unidas Podemos. "Hemos buscado una salida política interesante sabiendo que tenemos posiciones diferentes. El compromiso era que no estuviera ese incremento en el techo de gasto para que no compitiera con las partidas de inversión social. Por lo tanto, la apuesta fue decidida y fue una negociación al alimón en Unidas Podemos", zanjó.