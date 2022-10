"Asturias se ve desde fuera como un lugar donde la gente quiere estar, al que volver"

Nuria Castaño Llaneza (Langreo, 1994) es, desde hace unos días, la nueva responsable de la oficina de captación de inversiones que fue creada en 2020 y que tiene entre sus hitos el haber podido arrimar a la región a Amazon (Bobes), a Quirón (Gijón) o a Sialtrónica (Avilés). Castaño es graduada en Comercio Marketing por la Universidad de Oviedo; trabajó para una empresa en Bangkok como asistente de desarrollo de negocio y en la embajada de España en Helsinki. Hasta ahora era la responsable del área internacional y de gestión de proyectos europeos del cluster alimentario de Galicia (Clusaga). Las Cámaras destacan, además de su experiencia, la posibilidad de hacer que el talento retorne a la región.

–¿Buscaba activamente retornar a Asturias?

–Estaba buscando oportunidades que me resultaran interesantes y todas mis alertas de empleo estaba relacionadas con Asturias. Tenía muchas ganas de volver.

–¿Qué experiencia trae de fuera?

–Visión de lo que son las cosas fuera y también he visto cómo se ve a Asturias desde fuera. Hasta que no me fui no sabía lo mucho que quería volver para cambiar las cosas. Me traigo una visión muy esperanzadora: que uno se puede ir, pero también se puede volver para intentar mejorar las cosas.

–¿Y cómo se ve Asturias desde fuera?

–Se ve como un sitio donde la gente quiere estar, a donde se quiere volver. Pero la economía de Asturias ha estado sin muchos desarrollos durante un tiempo. Ahora sí que se está intentando impulsar todo el potencial que tenemos aquí, que haya más puestos de trabajo, avanzar en la digitalización, en mejores comunicaciones... La pandemia ha hecho que Asturias sea un sitio muy atractivo. Ha mejorado el atractivo turístico de Asturias y eso atrae interés. Está cambiando la imagen y se están potenciando todo lo bueno que la región tiene.

–¿En todos esos años fuera encontraba a muchas personas que quisieran volver?

–Depende de la situación de cada persona. Lo que más te tira a la hora de volver es tener aquí una motivación por la que volver.

–¿Cambió mucho la región durante los años en los que estuvo fuera?

–Cuando me fui de Erasmus no nos fuimos mucha gente de nuestra promoción y eso que estudiábamos Comercio Internacional; sin embargo, de otras comunidades sí que había muchísima gente. Eso ha cambiado ya mucho, la gente sabe que existe este tipo de oportunidades.

–¿Cómo afronta este nuevo cargo?

–Es un reto muy interesante. Atraer inversiones que mejoren la economía de Asturias implica mejoras económicas, mejoras salariales, mejoras de creación de puestos de trabajo, regreso del talento... Mi reto ahora mismo es intentar empaparme de lo que ha hecho mi predecesora y aprovechar todos los proyectos que ha dejado en el aire e intentar rescatarlos.

–¿Cómo valora el trabajo que se ha hecho hasta ahora?

–Ha sido una labor muy grande. No es lo mismo que te den algo que está ya creado que empezarlo de cero. Ahora a mí me toca tirar para adelante, pero estoy ya en una posición más privilegiada que mi predecesora.

–¿Qué le puede ofrecer Asturias a una empresa que quiera instalarse aquí?

–En Asturias somos muy patrióticos de lo nuestro, con lo que cada iniciativa que llegue a aquí vamos a hacerla también nuestra. Es un sentimiento de fidelidad que le damos a la empresa. Y tenemos todos los recursos necesarios y a todos los organismos de la región remando en la misma dirección. Al ser una región pequeña también es más fácil que te ayuden. Poco a poco se está haciendo cosas muy grandes.

–¿Y hay empresas interesadas en asentarse en la región?

–Hay proyectos que estaba ya barajando mi predecesora. Tendremos que competir con otras regiones. Hay interés y oportunidades.

–¿Cómo será su trabajo? ¿Proactivo, irá a buscar empresas, o más pasivo y esperará que sean las compañías las que vengan a la oficina?

–Ambas. Tengo que ser muy proactiva y estar con la antena puesta todo el tiempo, monitorizarlo todo a través de internet. Hay que estar en muchos frentes, leer mucho... Pero también tengo la suerte de que las Cámaras son un organismo al que la gente llama directamente. Son empresarios hablando con empresarios.

–¿Se están fijando en algún sector en concreto?

–Tenemos un estudio de sectores que tienen una mayor relevancia para Asturias, el agroalimentario, la metalurgia..., pero también queremos apostar por las nuevas tecnologías, o las tecnologías biosanitarias que están creciendo mucho entorno al HUCA. Sí que tenemos una hoja de ruta de sectores a los que dirigirnos y de países que son fuertes en ese tipo de sectores.

–¿La labor de captación es más complicada en un contexto de crisis como el que parece que se acerca?

–Es más complicada, pero el mundo ha cambiado mucho. Será más complicado para todos.

–¿Qué fortalezas tiene Asturias?

–Tenemos mucho terreno disponible, buena logística con los puertos, el AVE, el aeropuerto y una red de autopistas interna muy potente.

–¿Y debilidades?

–Somos una región pequeña para lo bueno y para lo malo. Estamos en un proceso de digitalización que tiene todavía bastante recorrido. Al final son retos. Pero debilidades hay en todas partes.