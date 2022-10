Génova aborda la designación de candidato en Asturias sin prisa

La dirección nacional del Partido Popular aborda sin urgencia la designación de candidato autonómico en Asturias, un proceso que podría prolongarse hasta final de año, si bien fuentes del partido creen que podría resolverse antes. En todo caso, la compleja situación que atraviesa el PP en La Rioja focaliza la atención en la sede nacional del PP en la madrileña calle Génova.

En el caso de Asturias, uno de los nombres en las quinielas como posible sucesor de Teresa Mallada es el secretario general del partido, Álvaro Queipo. Pero fuentes de la dirección nacional admiten que, si bien "no lo descartan", también están viendo más perfiles. "En Asturias hay que buscar un candidato que tenga opciones, no solo de ganar, sino de unir al espectro ideológico del centro-derecha", indican las mismas fuentes. Además, admiten que también se va a consultar en ese proceso la opinión de la propia Mallada. La aún presidenta del PP asturiano señaló en la intervención en la que anunció su "paso a un lado" en el partido, que la transición hacia una renovación se efectuaría "conjuntamente" con Génova.

De hecho, según las fuentes consultadas, ese proceso se está abordando, incluso con reuniones conjuntas en Madrid, con la interlocución del coordinador general del PP, Elías Bendodo. Si bien en medios populares circulan varios nombres como posibles candidatos (como la exdiputada Susana López Ares o el exeuroparlamentario Salvador Garriga), medios del PP recalcan que el diálogo no solo se centra en candidatos, sino en el proceso de renovación del partido en Asturias acordado entre Mallada y Feijóo.

Unidad

El criterio se mantiene: tanto en Asturias como La Rioja los populares buscan "candidatos de unidad" y en ambos casos confían en resolver las divisiones internas que existen en ambos territorios. Y aunque el clima en La Rioja es diferente al de Asturias, en ambos casos el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, no tiene previsto convocar congresos si no es para visualizar un partido unido.

En ambos territorios la opción de constituir una gestora sobrevuela, si bien con más fuerza en La Rioja, donde el origen del conflicto ha estado en que varios aspirantes quieren hacerse con las riendas del partido y lo han expresado públicamente. En Asturias, en cambio, el origen del conflicto ha estado en considerar que Teresa Mallada no cumplía las expectativas de dirigentes de Génova, pero sin que se hubiesen postulado a las claras alternativas. Con todo, Génova se plantea las gestoras como un mecanismo intermedio en el caso de que no se consigan candidaturas de unidad. La dirección nacional subraya que "es más importante elegir al mejor candidato ante las elecciones del próximo año que poner fecha a un congreso del partido, máxime si no se va a ir con una candidatura de consenso. Y ante la posibilidad de que no se consiga esa unidad, no descartan gestoras.

"Una gestora es un proceso normal", declaran fuentes de la cúpula del partido. Su constitución está reglada por los Estatutos, si bien las mismas fuentes recalcaron que ese hecho no quiere decir que sea la opción prioritaria en esos dos territorios. Una gestora podría asumir el gobierno del partido por medio de una persona designada, pero debería ser transitoria (no más de seis meses) salvo circunstancias excepcionales. En los dos meses siguientes debería convocarse un congreso.

A este respecto, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (que concurrió como independiente por el PP), recalcó que le parece "bien" que Feijóo busque "el mejor candidato" en Asturias. A la pregunta de si teme que ese retraso en designar cartel electoral en Asturias puede afectar al ámbito municipal, respondió: "al cien por cien digo no".