"No hay marcha atrás en reagrupar la justicia en Llamaquique, es bueno para todos"

Bajo el paraguas de la Consejería de Presidencia se atechan áreas tan dispares como de gran importancia en el día a día del Gobierno del Principado de Asturias: Justicia, Cooperación al desarrollo, Administración Local, Diversidad Sexual, Juventud, Seguridad, Estrategia Digital, Memoria Democrática, Emigración, entre otras. Al frente de todo ello está Rita Camblor Rodríguez (Langreo, 1970), cuyo currículum incluye estudios y experiencia en muchas de las materias que tiene que gestionar con su equipo. En su agenda más reciente figura un viaje de dos semanas al Cono Sur americano (Chile, Argentina y Uruguay), donde se reunió con la emigración asturiana.

–¿Qué tal el viaje?

–Muy bien. Tanto la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas como mi jefa de gabinete y yo vinimos muy contentas por la repercusión que tuvo allí. La gente quedó muy contenta, agradecida, intentamos acompañarles en todo lo que ellos sugirieron.

–Su viaje coincidió con la aprobación de la ley que facilita el voto a los asturianos en el extranjero.

–Asturias tiene fuera de España 138.252 personas reconocidas. Nos preguntaron mucho por cómo sería el voto. Veo muy bien todo lo que sea facilitar el ejercicio de un derecho que para ellos es fundamental. En las embajadas y los consulados están ya puestos al día porque saben que esto provocará un aumento importante de la intención de voto.

–¿Se mantiene fuerte el vínculo de la emigración asturiana con su tierra?

–Muchísimo. Hay un gran sentimiento de asturianía en el exterior. A mí me parecía estar en casa y no a 10.000 kilómetros. Hubo gente vestida de asturiana, tocando la gaita, y eso a pesar de llevar muchos años fuera de aquí.

–Pues ya habido un relevo generacional importante y muchos ya no han nacido aquí, son los hijos, los nietos y bisnietos.

–Sí, pero tienen un sentimiento y arraigo tremendos. Tienen más que nosotros por estar aquí. Yo viví en Colombia cuando estudié y es cierto que cuanto más lejos estás, más asturiana te sientes, por recordar la canción de Melendi. Toda la razón. Allí se sienten asturianos hasta la médula. Hablan de Asturias, la publicitan en cuanto pueden. Era una visita además pendiente, retrasada por la pandemia. Aprovechando los 100 años del centro asturiano de Comodoro Rivadavia, proyectamos el viaje e incluimos, además de Argentina, Chile y Uruguay. Algo que les vale mucho es llevarles a los embajadores y cónsules de sus países, que lo hicimos, porque eso les abre puerta y facilita las cosas.

–Asunto vital de la Justicia asturiana es el reagrupamiento de las sedes judiciales en Oviedo, ahora siete repartidas por toda la ciudad. ¿Hay fecha ya para firmar el acuerdo entre la Tesorería de la Seguridad Social y la Universidad sobre el recinto del Cristo (antiguo complejo hospitalario) que liberaría la Facultad de Ciencias para albergar la Audiencia Provincial?

–Como ya dijo el Presidente (Adrián Barbón) llevábamos tiempo trabajando en un grupo en el que estaba el presidente del TSJA, la fiscal, representantes de la Universidad, del Ayuntamiento de Oviedo y de otros departamentos del Principado, además del Colegio de Arquitectos. La propuesta de estos fue que la zona de Llamaquique sería ideal para reagruparlo todo. Hay posibilidades de que la Tesorería ceda a la Universidad los edificios del Cristo (maternidad, silicosis y consultas externas) para acoger lo que se vaya de Llamaquique. Todo se tramita. Hay que cerrar con la Tesorería algunos flecos, pero estamos contentos porque cumplimos algo que recogíamos en el programa electoral: dar una solución a la dispersión de los juzgados. Ahí está en la mesa. No hay fecha para la firma del acuerdo, pero será inmediato, intentamos agilizarlo lo más posible.

–No hay marcha atrás, por tanto, pese al malestar del Ayuntamiento de Oviedo por el traslado de la Facultad de Minas al campus de Mieres, lo que afecta directamente a la reorganización universitaria.

–No hay marcha atrás. Es un hecho que se firmará. Al final viene bien para todos. Para la Justicia, porque reunificas los juzgados como quieren los profesionales. Al Ayuntamiento, porque se dinamizará la zona del Cristo; y también a la Universidad, que unificará allí sus facultades ahora dispersas.

–El Presidente del TSJA ha alertado de que la falta de equipos psicosociales y su saturación retrasa hasta años los informes para decidir en juicios, algunos de materias delicadas como custodias o violencia de género.

–Desde 2019 se han venido creando y reforzando los equipos psicosociales. En Gijón se acaba de aprobar uno con un trabajador social y un psicólogo. No obstante, queremos, y así lo he tratado con la Viceconsejera de Justicia, hacer un convenio con el Colegio de Psicólogos para poder tener esa disposición de profesionales y trabajar en función de las necesidades que vayan apareciendo.

–¿Y las quejas habituales de falta de medios en los juzgados, problemas de conexión, infraestructuras...? ¿Cómo va el plan de mejora?

–Creo que en Justicia se han dado pasos de gigante. Era la administración más arcaica que teníamos, más atrasada. Estamos ahora desarrollando el plan para 2030 con el Ministerio. Es cierto que todos los cambios a veces dan problemas, pero estamos con nuevos proyectos como el de Acceda-Justicia, con el que los profesionales no deben pasar un juzgado para ver expedientes, sino que pueden hacerlo digitalmente; está la intermediación digital en marcha para que muchas personas comparezcan por videoconferencia; la textualización de grabaciones hará más cómodas las consultas... Son pasos muy importantes en el ámbito de la Justicia. Sí es cierto que todo cuesta y al principio siempre hay algún inconveniente. Pero insisto: la Viceconsejería de Justicia y la dirección de Estrategia Digital trabajan día a día con los profesionales. Donde vemos errores, vamos y solucionamos.

–Ha sido un verano de numerosos rescates en la montaña.

–El 68% han sido de este tipo, seguidos de los de playa y litoral. En total fueron 132 actuaciones hasta ahora por parte del Sepa.

–¿Es asumible mover el helicóptero de La Morgal para recoger, por ejemplo, a un turista que se tuerce un tobillo junto a los Lagos?

–En cuestión de emergencias no podemos cuestionar si es asumible o no. El servicio tiene una misión: actuar ante una emergencia. Cuando alguien llama no podemos perder tiempo en cuestionar dónde está, qué ha pasado o cómo está. Cualquier minuto o segundo es vital. Eso sí, siempre pedimos a la gente prudencia. Tenemos una campaña para dar directrices. No todos tenemos 20 años ni todos estamos tan en forma para hacer todas la rutas de montaña.

–¿Descartado cobrar por los rescates?

–Tiene que ser una negligencia grande para pasar la factura en base a la tasa correspondiente, que engloba personal, combustible, horas... Desde 2015 hasta ahora solo se han pasado 28 facturas siempre que se demostró negligencia importante. El coste está en el Boletín Oficial del Principado. Ojo, no se cobra por afán recaudatorio, más bien es disuasorio.

–Se acaba de aprobar la ley de Memoria Democrática. ¿Contenta?

–Creo que es algo que debíamos a la democracia. En Asturias tenemos la nuestra desde 2019, que vamos desarrollando poco a poco en aquellos aspectos que no cubre la estatal.

–No ha estado exenta de polémica la aprobación. Se ha alertado de que el texto cuestiona nuestra Transición y que se ha ampliado hasta 1983 el periodo para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos.

–Yo insisto: es una ley que debería haberse aprobado por unanimidad. Habla de un momento de la historia muy negro en España, con muchos fallecidos, de todos los bandos. Creo que a las víctimas de la represión franquista y a sus familiares les debíamos la ley.

–Los ayuntamientos se quejan de poco recursos y competencias cada vez mayores.

–Les entiendo, porque como el resto de administraciones han tenido que afrontar gastos extraordinarios con la pandemia y cambiar objetivos y prioridades. Esta consejería colabora con ellos con el fondo de cooperación local , que en 2022 está en 8.350.000 euros. Pueden destinar las ayudas para lo que quieran. Aparte tenemos 4 millones para obras cooperables. Evidentemente no se puede llegar a todo.

–Qué hay de la ley de Administración de régimen local. Asturias y Cantabria son las dos únicas comunidades sin ella.

–Trabajamos en el texto, pero no vamos a correr. Queremos consensuarla con los ayuntamientos, representados a través de la Federación Asturiana de Concejos en el grupo de trabajo.

–¿Qué opina la Consejera de Presidencia de la "ley trans" que ahora se tramita en España?

–El Gobierno del Principado ha dejado ver su compromiso con el colectivo LGTBi. Solo valencia tiene una dirección general para el colectivo; en Asturias se comparte con Juventud. La hemos dotado de contenido económico, hay un teléfono de atención 24 horas para víctimas de delitos de LGTBIfobia, tenemos un observatorio, se ha formado a cuerpos de seguridad sobre cómo actuar. Y trabajamos en nuestra propia ley.

–Una ley que ya ha recibido críticas de algunos sectores LGTBi

–Todo es reconocible y entiendo que el colectivo quiera hacer una ley lo más completa posible, pero hay que adaptarse a las competencias que tenemos. El director general se ha reunido con todos, yo misma lo haré en unos días. El colectivo ha aportado, mostrado sus enmiendas... Es indudable el compromiso.

–Yo le preguntaba por la "ley trans" nacional y la división que hay en las filas feministas.

–Creo que si todo está bien hecho y bien recogido, tiene cabida. La defensa de unos derechos no impide que se puedan defender otros.

–¿Cree necesario bajar el nivel de crispación en la política española?

–En Asturias creo que no hemos llegado a extremos de la política nacional. No por dar más voces ni decir frases llamativas y que falten al respeto al que te diriges tienes más razón. Además, al ciudadano no le interesa eso, sino que lo que quiere son soluciones. Y esas pasan por consensuar. La oposición no debe estar con el no por sistema. Hay que buscar consenso y unidad. Sobre todo en las políticas sociales.

–¿Se ve de Consejera dentro de un año, con las elecciones de mayo por el medio?

–Cuando viene, porque me llamó el Presidente, me puse a su disposición y ahí sigo. Tanto para seguir como para no.

–¿Ganará el PSOE en mayo?

–Bueno, creo que a nivel general hay críticas y puede haber crispación, pero es que ha sido una legislatura difícil, marcada por una pandemia, ahora por una crisis económica por el encarecimiento de la energía. Pero este gobierno tomó medidas importantes, hizo frente a la crisis y hemos sido la mejor comunidad que gestionó la pandemia. Todo eso la gente lo valorará. Por supuesto, las urnas tienen que hablar, pero es que no lo hemos tenido fácil. Hubo que aparcar proyectos para dar prioridad a la salud. La pandemia sigue ahí.