La justicia asturiana certifica "el abuso del empleo público temporal" en el Principado

"El abuso del empleo público de duración temporal" existe en el Principado y tiene el aval y la certificación de los tribunales. El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Oviedo acaba de consagrar la definición como "abusivas" de las relaciones contractuales temporales que la Administración utiliza para satisfacer "necesidades permanentes o estructurales" y prolonga más allá de los límites legales. El fallo declara nula una resolución en la que la Dirección General de Función Pública del Principado se negó a conceder este reconocimiento ante la solicitud de una trabajadora con más de siete años de servicio como interina.

El tribunal estima la pretensión de la demandante, representada por el catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra, al certificar que su situación laboral debe ser declarada como "objetivamente abusiva" en interpretación de la legislación de la UE y condenar a la Administración a mantenerla en su puesto "con todos los derechos profesionales y económicos". Así ha de ser, aclara el veredicto, hasta que el Principado "cumpla con lo dispuesto en la norma".

La sentencia, que tiene firma del pasado día 30 de septiembre, viene a cuestionar en esos términos la licitud de los ceses de interinos de larga duración en los casos en los que pueda constatarse que la Administración no haya cumplido las condiciones que le impone el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) sobre el tratamiento, duración y condiciones de suspensión de su relación con los empleados temporales.

El problema surge cuando se interpreta que en muchos casos estos trabajadores no podrán ser expulsados de sus puestos hasta que se cumplan las órdenes prescritas por una norma que la Administración ya ha incumplido, destaca Bocanegra, y que probablemente en algún caso ya no pueda cumplir, toda vez que el EBEP la obliga por un lado a motivar las circunstancias excepcionales de urgencia y necesidad que dan lugar al nombramiento de los interinos y, por otro, a incluir la plaza en una oferta de empleo público en un plazo no superior a tres años. La reciente identificación de más de 8.600 puestos que han estado ocupados por interinos en Asturias desde hace más de tres, y su inclusión en el proceso extraordinario de estabilización que está en marcha, demuestra por sí sola hasta qué punto y en qué dimensiones se han venido eludiendo estas obligaciones…

La plaza que motiva el litigio recién sustanciado ha sido, de hecho, sacada a concurso, pero el tribunal argumenta, frente a las pretensiones de la Administración demandada, que la convocatoria de un proceso selectivo para la adjudicación del puesto de un interino de larga duración no puede considerarse una medida adecuada para la prevención cuando se ha adoptado, como en este caso y en miles de muchos otros en Asturias, incumpliendo holgadamente el plazo máximo de tres años que fija el EBEP.

Esta interpretación, potencialmente peligrosa para la Administración, encuentra asiento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, en su sentencia de junio de 2021, y adquiere relevancia en este momento en el que el Principado, bajo el amparo de la ley de estabilización del empleo temporal del pasado diciembre, tiene en marcha los procesos extraordinarios de estabilización por concurso público de más de 8.600 plazas que en muchos casos llevan ocupadas varias décadas por trabajadores interinos.

Así las cosas, aunque el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, afirmó en marzo en la Junta que "no hay ni una sentencia favorable que declare una situación abusiva en la Administración autonómica", esta resolución recién dictada mantiene una línea argumental congruente con lo que habían dejado asentado varias resoluciones del Tribunal Supremo. En al menos cuatro fallos de 2021 que resuelven recursos presentados por trabajadores asturianos se atisban supuestos inequívocos de "abuso del empleo público de duración determinada".

Ni fijos ni indemnizados

Dejando eso apuntalado por el criterio de los tribunales, el debate que se suscita a continuación, y que sigue en algún sentido irresuelto, cuestiona cuál es el mecanismo sancionador disuasorio que cabe aplicar a la Administración incumplidora, toda vez que la propia sentencia del juzgado número 4 de Oviedo aclara que ni la indemnización por cese ni "la transformación en fija" de la plaza ni la conversión del interino en indefinido no fijo son soluciones legalmente admisibles. De momento, y para el caso que le ocupa, el tribunal se reafirma en que "las consecuencias jurídicas" de esta situación anómala y contraria a la legislación europea se sustancian, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, en "el derecho a la subsistencia de la relación de empleo hasta que la Administración cumpla debidamente con lo dispuesto en el EBEP".