Cofiño rebate la queja de los ayuntamientos sobre la ley ambiental: su tarea “menguará”

El vicepresidente del Principado ha querido contener este lunes en la Junta la inquietud que los ayuntamientos asturianos han manifestado respecto a la ley de calidad ambiental, allí donde vislumbran que trae para ellos “nuevas cargas burocráticas”. Llevado por Podemos a comparecer para desgranar las implicaciones que la norma y su tentativa de simplificación de licencias y procedimientos tendrá sobre las entidades locales, Juan Cofiño niega la mayor y afirma que “no habrá impacto administrativo” adicional sobre los ayuntamientos. Su tarea “más bien menguará significativamente”. Es su respuesta para las quejas de un informe que la Federación Asturiana de Concejos (FACC) remitió a los grupos parlamentarios el pasado julio, con su alerta de que el proyecto legislativo del Gobierno atribuye a los municipios nuevos contenidos que “exceden las capacidades de gestión y económicas de un significativo porcentaje de ayuntamientos asturianos”. Se refieren al papel que se les otorga como autoridad inspectora encargada de dar de paso las actividades e instalaciones de incidencia ambiental baja que requerirán únicamente una mera declaración responsable.

En la visión pretendidamente tranquilizadora de Cofiño se niega categóricamente la sobrecarga. “Es muy difícil, si no imposible, sostener que se les va a cargar con tareas que ahora asume la Administración”, afirma, e invita a no ignorar las considerables “diferencias de tamaño y organización” entre concejos. En la situación actual, afirma, “más de la mitad” de los 516 expedientes de licencias ambientales tramitados de media anual entre 2017 y 2021, 234, corresponden a los cuatro municipios más poblados –Gijón, Oviedo, Avilés y Siero–, o a ayuntamientos que por su dimensión disponen de “personal y capacidad técnica” suficientes para hacer frente a la encomienda. El impacto es “limitado” en el resto, resalta el Vicepresidente, donde el número “rara vez sube de los diez y para más de la mitad no supera los cinco al año”. Con la nueva ley, si es que la Junta termina dándole su respaldo, esa carga disminuirá “entre un diez y un veinte por ciento” merced a la resta de tareas que “ya no serán responsabilidad de los ayuntamientos, sino de la comunidad autónoma”, las “que deberán ser sometidas a autorización ambiental integrada ordinaria” y no a declaración responsable.

Aun así, y diciéndose consciente de “la insuficiencia de medios” que ata a los ayuntamientos para éstas y “muchas otras” tareas, el Vicepresidente promete colaboración técnica y una búsqueda todavía no definida de “fórmulas de cooperación para afrontar los gastos municipales que la norma pudiera acarrear”. Cofiño hacía frente así a las críticas que sobre todo la oposición de su izquierda llevó esta mañana a la Junta, y a la pregunta del diputado de IU Ovidio Zapico sobre la cantidad concreta de esa colaboración replicó el número dos del Gobierno que “eso es materia para el reglamento” que desarrolle la ley y que “cuando llegue ese momento, cuantificaremos”. La FACC, de abrumadora mayoría socialista, se quejaba igualmente en su escrito de que el proyecto legislativo del Gobierno carece de “la preceptiva memoria económica”, y decía desconocer, por tanto, “si el documento valora el coste que la implantación de esta norma tendrá para las administraciones implicadas en su ejecución, entre ellas la local”.

A preguntas de los diputados, Cofiño se comprometió sin más concreciones a “atender por varias vías, incluida la económica”, a los ayuntamientos “medianos y pequeños” y mantuvo abierta la puerta a suscribir “convenios con la FACC o los ayuntamientos para apoyarles en estos expedientes desde el punto de vista de los recursos humanos”, incluyendo entre las opciones ciertas la búsqueda del apoyo de “entidades de derecho público, las cámaras de comercio o los colegios profesionales”. Habló incluso de la apertura de una reflexión sobre la posibilidad de explorar, al amparo de una ley de comarcas nunca explorada en la región, vías de agrupación funcional de concejos, o de “comarcalización auxiliar para esos trámites y otros para los que los ayuntamientos tienen escasez de medios”.

La comparecencia dejó por lo demás de manifiesto la entente del PSOE con el centro derecha para dar impulso a una ley que mantiene abierta la brecha entre el Gobierno y Podemos e IU. Como en otras ocasiones con el mismo asunto de fondo, volvió a ser particularmente tenso el intercambio de pareceres entre Cofiño y Zapico, que mencionó una vez más la supuesta sumisión del Principado a “intereses empresariales” y reprochó, en referencia a Ciudadanos, su “pacto con un grupo parlamentario del que se sabe que responde a intereses particulares, privados, y no va a formar parte de la realidad política y social cuando esta ley entre en vigor…” El Vicepresidente asumió nuevamente la defensa de la representatividad de la formación naranja y tras invitar al diputado a no ejercer de “pitoniso” y a quitarse “fantasmas de la cabeza” anunció que esta ley se pactará “con los grupos que se avengan a pactar” y que “no responde a ningún interés empresarial, sino al de un millón de ciudadanos que tienen que ver cómo mejora la Administración pública”. Respecto a la quiebra de la alianza natural del PSOE con la izquierda, Cofiño añadió en tono de reafirmación que “la familia biológica no se elige; la familia política sí. Y Yo elegí socialismo y socialdemocracia, no comunismo”.