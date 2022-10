Desde este domingo gran parte de la flota de bajura asturiana ha tenido que faenar en algunos de sus mejores caladeros al no poder usar artes como el pincho o palangre debido al veto a la pesca de fondo que impone el nuevo reglamento europeo. La pesca de fondo a más de 400 metros de profundidad estará prohibida en 87 zonas del Atlántico nororiental con el objetivo de proteger ecosistemas marinos vulnerables. Son unos 60 barcos de bajura al pincho y palangre afectados en todo el Cantábrico, en torno a 40 en Asturias.

Sin embargo, el alcance práctico para la flota española en total varía y tocará menos barcos de los previstos inicialmente tras la rectificación de la Comisión Europea, que ha dejado por escrito que el veto es por debajo de los 400 metros de profundidad, lo que implicará que los barcos de arrastre podrán mantener la actividad en 41 de las 87 áreas vetadas y que quedarían 35 en las que la flota de fondo española no podría operar, tal y como explicó el Ministro Luis Planas. El presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), Iván López, declaró que las precisiones de los últimos días no cambian nada legalmente, pues no se ha eliminado ninguna prohibición, pero sí que aclaran y reflejan que la CE ha hecho "una chapuza sin rigor científico" con esta norma. "Es revolucionaria la norma, interesada, desmesurada y sin razonamiento ninguno", según el presidente de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP), Basilio Otero.

La inconsistencia de los informes científicos en que se basa la CE es un argumento que defiende el Gobierno español, quien mantiene su intención de impugnar la normativa ante el Tribunal de Justicia de la UE. La EBFA, a la que pertenecen la patronal española de armadores Cepesca y las cofradías, cifró inicialmente en 10.000 pescadores comunitarios los afectados, de los que 2.500 y 500 buques son españoles.

En Asturias, la flota ha advertido de que los barcos acabarán concentrándose en cada vez menos zonas y, por tanto, sobreexplotarán los pocos lugares en los que faenar. En Cudillero, donde está la mayor flota de pincho asturiana, la medida ha caído como un jarro de agua fría y niegan la mayor: que tal arte, practicado durante siglos, dañe los fondos marinos. Ahora todos esperan la decisión de los tribunales.