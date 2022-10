Cangas de Onís, capital quesera de Asturias

Los amantes del buen comer tienen mañana una cita en Cangas de Onís que deben dejar pasar, pues se arrepentirán enormemente.La plaza Camila Beceña y la Avenida Covandonga de la localidad acogerán un año más, y ya van ochenta y uno, el Concurso-Exposición de quesos de los Picos de Europa, cita gastronómica con la que arranca el otoño en la localidad.

El programa de actividades de esta LXXXI Edición arrancó el pasado domingo 2 de octubre con el VII Capítulo de la Cofradía del Queso Gamonéu de Cangas de Onís, cita que congregó a 120 cofrades de 20 colectivos gastronómicas de diversos puntos del Principado y de otras regiones. El sábado 8, la periodista y escritora Isabel San Sebastián dió el pregón y el domingo 9 tuvieron lugar diversas actividades como la I Feria de Antigüedades de Cangas de Onís y el concurso de acuarelistas, con entrega de premios incluida, que sirvieron de antesala perfecta para los eventos que tendrán lugar tanto mañana, miércoles 12, como el resto de la semana.

Y es que mañana, día grande, como es habitual se celebrará el certamen propiamente dicho, en una jornada en la que no faltarán variedades como Gamonéu del Puerto, Gamonéu del Valle, Los Beyos, Cabrales, Quesucos de Liébana y Picón Bejes- Tresviso. La cita reunirá en la plaza Camila Beceña a un total de 36 productores que no han querido perder la oportunidad de participar en el certamen, a los que se les unirán otros nueve elaboradores d eotros quesos que no pertenecen a la denominación de origen, pero que contarán con un stand para que el público pueda degustarlos y adquirirlos si así lo desean. En total, serán 45.

Por si todo esto fuera poco, simultáneamente se desarrollará en la urbe canguesa la trigésimo quinta edición de la Feria de la miel del oriente de Asturias, cita para la que hay inscritos nueve apicultores de la zona. En total, junto con los de los los quesos, serán 54 los expositores.

La jornada central de mañana, miércoles 12, arrancará a las 10.30 horas con una cata vertical de queso Gamonéu con maridaje de bodega asturiana, a cargo de la DOP Gamonéu y ofrecidas por Lluis Nel Estrada. Será hasta las 11.30 horas y es necesaria inscripción previa en actividadesgamoneu@gmail.com, pues hay 15 plazas. A las 13 horas tendrá lugar el homenaje póstumo a Francisco José González- Remis, "Pachu el del Ayuntamientu", empleado municipal fallecido el pasado mes de mayo; y, a las 13.30 horas, arrancará la entrega de premios a los ganadores del LXXXI Concurso- Exposición de quesos de los Picos de Europa. Por la tarde, de 17.30 a 19.30 horas podrá disfrutarse de una exhibición y campeonato de juegos tradicionales en la Avenida Covandonga.

Las actividades continuarán el jueves 13 de octubre con la proyección del documental "El reino de los pastores". Será a las 20.00 horas en la plaza Camila Beceña.

Ya el fin de semana, se desarrollará la XVII Feria regional de quesos en la plaza Camila Beceña. El horario del sábado 15 será de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; mientras que el del domingo 16, de 10.00 a 14.00 horas.