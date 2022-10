Caos en la primera jornada vacunal: en Gijón tres horas de espera bajo la lluvia

"Es una vergüenza. El que eligió este sitio no tiene ni idea. Entre dos horas y tres de espera, gente de más de noventa años, es indignante". La resignación la transmite Miguel Ángel García, quien acompañó a vacunarse a su madre, Adela Sánchez, de 95 años, al pabellón de La Tejerona, en Gijón.

Allí, el primer día de vacunación –fuera de las residencias– de la cuarta dosis contra el covid y de la gripe entre mayores de 80 años se desarrolló con una larga cola de espera, en una jornada lluviosa. La vacunación de los 1.800 ancianos que pasaron por el lugar también originó cierto caos circulatorio, con coches parando en doble fila para que se apearan y con la necesidad de que la Policía Local regulara el tráfico, que por momentos tuvo escasa fluidez.

En el conjunto de la región, un total de 94.000 personas mayores de 80 años están llamadas a vacunarse antes del 24 octubre. Los residentes en centros geriátricos ya fueron inoculados en las dos últimas semanas. El subdirector de Atención Primaria y Salud Pública del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Óscar Veiras, explicó que en las residencias el grado de cobertura ha sido alto. Los datos reflejan actualmente una "subida leve" tanto del covid-19 como de la gripe. Con todo, el doctor Veiras señaló que la región se mantiene, en ambos casos, en niveles bajos: "Es el momento de ofrecer protección al mayor porcentaje posible de personas incluidas en la población de riesgo".

A juicio de Óscar Veiras, los indicadores no apuntan por el momento la necesidad de que las administraciones públicas incrementen el nivel de alarma. Con todo, optó por ser prudente: "Hay muchos supuestos a tener en cuenta, y hacer hipótesis en este campo es complicado".

De vuelta al pabellón gijonés, el malestar era patente entre numerosos mayores y las personas que los acompañaban. "Somos viejos, pero no tontos. Es incomprensible que estemos así, casi como ganado, esperando", lamentaban el matrimonio formado por Adelina Fernández y Mario Gorostiaga, de 86 y 91 años. "Cuando se hacía en el Palacio de los Deportes no había estos problemas, pero ahora hay tenis y han elegido el peor pabellón posible. Da pena ver a la gente mayor entre agua, de pie, tanto tiempo", reprochaba Mario Gutiérrez, quien acompañó a su abuela, Conchita Menéndez, de 94 años.

Tras estos problemas surgidos en Gijón, la Consejería de Salud ha optado por reducir el número de personas que van a vacunar hoy martes, el jueves y el viernes en el pabellón de la Tejerona. Parte de los citados serán derivados al autocovid de la avenida Albert Einstein. Cada uno de estos tres días, se vacunarán 500 personas en el autocovid, mientras que otras 1.300 serán atendidas en La Tejerona. Además, Salud ha pedido al Ayuntamiento de Gijón que, a partir del día 17, vuelva a cederles el Palacio de los Deportes para proceder allí a la vacunación.

El gerente del área sanitaria V, Manuel Bayona, señaló que "el objetivo es vacunar lo antes posible al mayor número de personas vulnerables". En cuanto a los problemas que ayer se registraron en La Tejerona, Bayona resaltó que "debido a circunstancias de climatología, con lluvia, con tráfico, etcétera, se han ocasionado molestias a las personas mayores y a los familiares que las acompañaban". Y añadió: "Les pedimos nuestras más encarecidas disculpas".

La decisión de, al menos, intentar corregir el caos fue bien recibida por los afectados en la jornada de ayer. "Esperemos que no se repita, que nadie más pase este mal trago de no tener ni dónde sentarse", indicaron Esperanza Fernández y Berta Vázquez, de La Calzada. Entre los que tuvieron que esperar figuraba el exjugador del Sporting José Antonio Redondo. "Vine con mi madre y mañana me toca con mi suegra. No se entiende que esté tan mal organizado. Hubo gente que incluso dio la vuelta", relató. "Eligieron el peor sitio posible, con una accesibilidad muy mala para la gente en silla de ruedas, y sin sitio para aparcar", señaló Pilar Fernández, que llevó a su madre Ofelia Castro, de 95 años: "No queda otra que aguantar, es importante vacunarse, pero no nos merecemos esto".

En Mieres, la campaña se inició sin incidentes. "Es importante que todos nos concienciemos de la importancia de protegernos, tanto a nosotros mismos como reduciendo la posibilidad de ser causantes de un contagio", apuntaba Julián Calvo, uno de los primeros en recibir la doble dosis. "Hay que estar lo mejor posible y, sobre todo, nunca ir a peor", añadía con buen humor tras pasar por la instalación del centro de salud Mieres Sur. En el área sanitaria VII (Mieres, Aller y Lena) deberán vacunarse antes del 24 de octubre algo más de 4.500 vecinos mayores de 80 años.