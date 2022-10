Una filtración de Fernández Campo motivó su cese en la Casa del Rey, afirma Mario Conde

Una filtración estuvo detrás del cese del asturiano Sabino Fernández Campo como Jefe de la Casa del Rey, según aseguró el exbanquero Mario Conde en una entrevista en el programa "Salvados", de La Sexta. Conde reveló que a raíz de una portada del diario "El Mundo" en la que se revelaba que Juan Carlos I mantenía una relación con Marta Gayá, él mismo propició una reunión, en la que él estuvo presente, entre el monarca y el director del diario, Pedro J. Ramírez. En aquella reunión, el periodista confesó que la información había sido filtrada por Sabino Fernández Campo, entonces mano derecha del Rey.

"El Rey se llevó uno de los mayores disgustos de su vida", asegura Conde en la entrevista, para luego afirmar que esa fue la causa por la que Fernández Campo cesó en el cargo. "Estoy convencido de que Sabino se creyó salvador de la Corona contra el propio titular de la Corona", indica Mario Conde.

En el mismo programa, Conde refirió una historia ya conocida: que el rey Juan Carlos I le pidió que designase a Francisco Javier Sitges, quien era amigo personal del monarca, como presidente de Asturiana de Zinc. Francisco Sitges llevaba, no obstante, una larga trayectoria en la empresa asturiana. Fue director entre 1958 y 1969. Luego, hasta 1981, consejero y director general, para posteriormente ser consejero delegado. Asumió la presidencia a partir de 1988 hasta 1994. Según Conde, el rey no obtenía "nada" a cambio de ese nombramiento. Sí reconoció Conde que, posteriormente, Juan Carlos I invirtió en Asturiana de Zinc. Conde no cuestiona que el Rey invirtiese en la empresa de un amigo: "Es mejor que si invierte en una empresa que el presidente es su enemigo. El Rey a título personal claro que puede invertir", señaló.