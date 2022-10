José Canga, un diputado asturiano "de contrastes" en una época "convulsa"

Un hombre de contrastes al que le tocó vivir en un tiempo convulso de gran tensión política y económica como fue el paso del siglo XVIII al XIX, con el entierro del Antiguo Régimen y la creación de los estados tal y como hoy los conocemos. En esa época desarrolló su trayectoria José Canga Argüelles (1771-1842), un político asturiano que fue diputado, ministro, economista, archivero y hasta publicista. Su figura y contribución a la historia de España fue desarrollada este martes por los profesores Carmen García Monerris, catedrática de Historia Contemporánea del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia, y Joaquín Ocampo Suárez-Valdés, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Oviedo.

Con ambos se retomó en la Junta la programación organizada con la Universidad de Oviedo en "Espacio Fundamento" con motivo del bicentenario del trienio liberal y que tuvo que ser suspendida por la pandemia.

Carmen García y Joaquín Ocampo abordaron a José Canga desde distinta perspectiva –su pensamiento y obra, la primera; su aportación económica, el segundo– y ofrecieron dos visiones contrapuestas del mismo, que en líneas generales ha pasado a la historia, aunque de forma discreta, por su aportación a la creación de la estructura de la Hacienda Pública y la administración del Estado liberal.

Para el catedrático asturiano, su obra se quedó, por decirlo de alguna manera, a medias. Y José Canga no es ejemplo de "coherencia política", ni fue tan revolucionario ni tan liberal como se presupone. No solo él, sino todo ese periodo de la historia de España considerado el primer liberalismo, pero en el que en opinión del catedrático "fracasó la revolución liberal", que nada tuvo que ver con lo que sucedió en otros lugares de Europa. Del diputado y ministro asturiano el mundo rural, resaltó Ocampo, "esperaba más, un cambio fiscal más radical que no llegó, la reducción del diezmo a la mitad". Sus medidas ejercieron el efecto contrario en el campesinado, "apartado" de la propiedad por unas reformas que favorecieron a las élites.

Menos crítica con su figura se muestra Carmen García Monerris, quien considera "exagerado" calificar a Canga de "renegado", como se le llamó al final de su vida por su intento de acercamiento al rey absolutista Fernando VII, por quien se había ido al exilo a Londres como tantos otros políticos del Trienio Liberal. "Representa, junto con Flórez Estrada el tándem más representativo de la economía política clásica de nuestro país, que finalmente contribuyó a sentar los cimientos de una nueva sociedad". Su importancia, señala, "ejemplifica la transición de una de las posibilidades reformistas del absolutismo a un liberalismo radical de raíces republicanas, y la economía política, con una visión muy práctica, que fue lo que le sirvió de puente".