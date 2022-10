La terna para la vacante del TSJA encalla a la espera de solución al Poder Judicial

El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, remarcó que la Junta General del Principado aún no ha presentado la terna para cubrir la plaza vacante dejada por la jubilación del magistrado Ángel Aznárez, pero si se escucha a los grupos políticos, va para largo. Y es que no se negociará la terna hasta que no haya un nuevo Consejo del Poder Judicial y pueda realizar nombramientos, posibilidad que tiene vedada por ley el actual caducado.

Fuentes socialistas indicaron que, "si se desbloquea el CGPJ y puede empezar a hacer nombramientos, se plantearía la propuesta de terna para la plaza vacante del TSJA. Como grupo mayoritario, le correspondería al PSOE llevar la voz cantante del trabajo para elaborar la terna, de la que pueden formar parte jueces, magistrados y juristas de reconocido prestigio. Para el Partido Popular, se ha perdido un tiempo precioso. Según el diputado regional Pablo Álvarez-Pire, "si bien es cierto que ahora no se puede hacer ningún nombramiento mientras no se renueve el CGPJ, anteriormente el PSOE en la Junta ha perdido media legislatura sin hacer nada a este respecto". Y añadió: "Nosotros mostramos nuestra total disposición para que la Junta dé la terna para la plaza libre del TSJA lo antes posible, en el momento en el que ya se puedan hacer nombramientos". Desde IU explicaron que "después del parón, primero por la pandemia, y después con la situación del Consejo, cuya capacidad hacer nombramientos quedó suspendida por la situación de interinidad de sus miembros, llevó a que no se cerrara ningún acuerdo. Ni eso, ni tampoco negociarlo". Foro Asturias constató la ausencia de negociaciones: "Se trató en su día en la Junta de Portavoces de manera tangencial", sin que desde entonces haya vuelto a plantearse el asunto. Ciudadanos, por su parte, indicó que "no aboga por la politización del poder judicial, sino por su independencia", por lo que no es partidaria de intervenir en el nombramiento de los magistrados. La última vez que se planteó esta tesitura fue en enero de 2012, con el fallecimiento del recordado magistrado José Manuel Buján. PSOE e IU consensuaron una terna. Los socialistas propusieron al exdiputado Álvaro Cuesta y la coalición de izquierdas a la abogada luarquesa Carmen Landeira y al jurista Alfonso Suárez. El PP rechazó tajantemente la propuesta del socialista Álvaro Cuesta. Y UPyD se opuso a lo que consideraba una terna contaminada. La Mesa de la Cámara rechazó tramitar la terna por la falta de determinada documentación en los candidatos, aunque en octubre de 2012 reactivó el proceso. Finalmente, a finales de noviembre de 2013, el pleno de la Junta aprobó una nueva terna de candidatos propuesta por PSOE e IU, con la abstención de Foro y del PP y el voto en contra de UPyD. La terna estaba compuesta por el juez Rafael Abril Manso, al notario Ángel Aznárez y a la letrada Carmen Landeira Álvarez-Cascos, esta última a propuesta de IU. El Consejo eligió para el puesto a Ángel Aznárez.