"La unión de comandancias no implicará una merma de plantilla", dice el coronel Puerta con motivo del Pilar

Primera fiesta del Pilar, patrona de la Guardia Civil, post-pandemia, con "las puertas abiertas a la sociedad asturiana y las familias" de la Benemérita. El coronel jefe de la Zona de Asturias, Francisco Javier Puerta, quiso remarcar que la unificación de comandancias "no supondrá una merma de plantilla o una reducción de agentes de seguridad ciudadana". Si habrá un reducción mandos, pero el cuartel de Contrueces en Gijón seguirá en funcionamiento, sin ninguna merma de servicios, y las familias podrán seguir en el mismo. La medida, que "sigue adelante", y que se aplicará "poco a poco, a medio plazo", pretende evitar unidades y servicios duplicados, que al concentrarse ganarán en efectividad, "sin las trabas que ahora existen". Si habrá reducción de puestos de mando y control, pero en una pequeña medida. "Nunca afectará a la seguridad ciudadana", dijo Puerta, quien tuvo un recuerdo para el agente Angel Antonio Ambrosio Barbero, "Tono", fallecido en Mieres el año pasado en acto de servicio, y también para José Manuel Corzo Villa, vicepresidente de honor de la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil (Habecu), fallecido el pasado septiembre en Gijón.

Los actos se iniciaron a las once de la mañana con la tradicional misa en la Catedral. El coronel indicó fuera del templo, al hilo del grave accidente ocurrido este fin de semana en el Polígono del Espíritu Santo, que este tipo de carreras ilegales son "esporádicas" y son difíciles de perseguir, al no saberse cuándo se van a producir ni en qué lugar. "No podemos poner vigilancia en cada carretera", advirtió el coronel.

Más tarde, durante su discurso en el cuartel del Rubín de Oviedo, el coronel Puerta hizo referencia a los buenos datos de la lucha con la delincuencia en la región, solo empañados por el crecimiento de los ciberdelitos, especialmente las estafas por internet, que suponen ya "uno de cada tres delitos contra el patrimonio", cuando en 2019 solo suponían un 2,3 por ciento de los mismos. Por contra, delitos como los robos con fuerza, o los robos con violencia e intimidación, que suponen una mayor percepción de inseguridad en la ciudadanía, han descendido un 13,5 por ciento. De los ciberdelitos, para los que se han creado exprofeso los llamados Equipos @, se han esclarecido un 27 por ciento de los mismos, lo que supone un 33 por ciento más que en el periodo anterior. Los detenidos e investigados han aumentado un 53,8 por ciento. Puerta añadió que la violencia de género, y el año pasado se crearon los primeros Equipos Viogen en Asturias, es otra gran preocupación para el cuerpo, bajo cuya responsabilidad recae la protección del 32 por ciento de las víctimas de la región.

No obstante, recalcó, y lo haría luego la Delegada del Gobierno, Delia Losa, Asturias sigue siendo la segunda región más segura de España. En la zona de la Guardia Civil, la tasa de criminalidad es de 24 delitos por cada mil habitantes, 20 puntos por debajo de la media nacional. Se ha esclarecido más del 55 por ciento de los delitos denunciados, lo que supone un aumento del 17 por ciento respecto al año anterior, con un 10 por ciento más de detenidos.

Puerta resumió en cifras las realizaciones de la Guardia Civil el año pasado: 3 millones de kilómetros recorridos, más de 30.000 llamadas atendidas, 26.500 millas náuticas recorridas, 250 horas de vuelo de la Unidad de Helicópteros (UHEL) de Asturias y 45 rescates de montaña, sin olvidar 2.700 actuaciones durante el tercer trimestre en materia de turismo, salud, medio rural y medio ambiente.

Delia Losa, por su parte, ensalzó la entrega de un cuerpo, que, aunque con 178 años de historia, ha sabido adaptarse a los tiempos modernos y a las nuevas formas de delincuencia. El Gobierno, por su parte, ha tratado en los últimos cuatro años de "revertir la pérdida de efectivos, con una tasa de reposición del 125 por ciento", sin olvidar los incrementos salariales del 20 por ciento.