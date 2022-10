Asturias estrena normativa de autocaravanas y renueva la de campings: "Por fin hay orden"

Más vale tarde que nunca, dice un popular refrán que se podría aplicar a la esperada regulación en Asturias de los campings y el autocaravanismo. Los primeros clamaban desde hacía tiempo por actualizar una normativa regional que se había quedado obsoleta desde 2006; en lo segundo, era perentorio contar con unas reglas, hasta ahora inexistentes, que pusieran algo de orden en una modalidad de ocio y viajes al alza que experimentó su "boom" en la pandemia.

Fruto de todo ello es el decreto de ordenación de campamentos de turismo y áreas especiales de acogida, aprobado el 23 de septiembre y en vigor desde su publicación en el Boletín del Principado este pasado 4 de octubre.

Un texto que llevó su tiempo elaborar en los últimos años pero que satisface y deja, como poco, tranquilos a sus principales afectados, la Asociación de campings y el Club de Autocaravanismo de Asturias, contentos porque por fin "se ha puesto orden" en ambas modalidades. También participó en las negociaciones la Federación Asturiana de Concejos (FAC) en representación de los ayuntamientos.

La principal novedad es que por primera vez se regula el autocaravanismo o turismo itinerante, "un fenómeno que ha experimentado un extraordinario nivel de expansión en la última década", explica el Principado. En este sentido, se crea la figura de áreas especiales de acogida de autocaravanas en tránsito, unos espacios que han proliferado por Asturias en los últimos años a cargo de los ayuntamientos.

Entre otras cuestiones se fija un máximo de 48 horas para las estancias; se describen los servicios y espacios con parcelas mínimas de 28 metros cuadrados; dos categorías (básica y superior); y un control de viajeros.

Con todo, lo que más preocupaba al Club de Autocaravanismo de Asturias era el blindaje ante posibles multas debido a las posibles lagunas legales que dejara el texto. "En su momento hicimos alegaciones, como yo digo, ‘en defensa propia’, y al final las tuvieron en cuenta. Así que el texto nos vale y nos deja tranquilos", explica José Luis Villares, presidente de la entidad, con unos 400 socios en toda la región. Se refiere Villares a las paradas y estacionamientos –no acampadas– de las autocaravanas, algo que queda excluido del decreto. "De la otra forma, sin excluir las paradas y estacionamientos, podrían venirse multas encima en base a considerar que estábamos acampados en lugares no permitidos para ello, por ejemplo, al estar estacionados en una calle donde sí se puede aparcar. Con una autocaravana puedes acampar en las zonas habilitadas para ello, pero también parar y estacionar como un coche", explica el presidente.

En este sentido la norma es clara y recoge: "Se considera que no está acampada aquella autocaravana parada o estacionada (...) cuando el único contacto con el suelo sea a través de las ruedas; no supere o amplíe su perímetro mediante la transformación o despliegue de elementos de aquella, de forma que no ocupe más espacio que el de la autocaravana, no haya más emisiones y ruidos que los que pueda emitir la combustión del motor y no vierta sustancias ni residuos a la vía".

Dice Villares que era "fundamental" contar con una normativa en Asturias sobre el autocaravanismo, algo que ya sucedía en España. Hasta ahora el vacío legal les había dado muchos dolores de cabeza a los que practican esta modalidad, indudablemente al alza. "Somos unos 400 socios, pero es que cada año crecemos a razón del 15%. Pero hablo del club hay mucha más gente que practica esto sin estar dentro".

Contentos están también los dueños de campings, señala Tony Amieva, portavoz de la asociación regional. "Llevábamos años demandando una actualización y que se pusiera orden en las autocaravanas, algo muy necesario", señala. "Se ha avanzado bastante".

Celebran los empresarios que se obligue a un control de viajeros en las áreas de autocaravanas, al tiempo que se limite el tiempo de estancia. Otro dato: en toda Asturias está prohibida la acampada libre "a los efectos de proteger y salvaguardar los recursos naturales y medioambientales existentes, y siempre respetando los derechos de propiedad y uso del suelo".

Como novedad, los campings asturianos incorporarán una nueva fórmula para identificar sus categorías, las estrellas verdes, determinadas en función de la calidad de sus instalaciones y servicios, y los requisitos que fija el decreto. Las instalaciones se identificarán por tiendas: desde una, con una estrella verde, hasta cuatro tiendas con cinco estrellas verdes. Esta última es la categoría más alta.