La belleza, una alternativa en Soto

Nerea Álvarez Cuervo vive en Caseras (Soto del Barco), es amante de su pueblo y de la vida tranquila. Y nunca pensó en irse a la ciudad para trabajar. Todo lo contrario. Siempre le gustó vivir donde están sus raíces y buscó la forma de permanecer allí, al frente de su propio negocio, aunque, como ella misma dice, no fue nada fácil. "Yo no servía para estudiar, con lo que muy joven empecé a trabajar, con 17 años. Estuve en una parrilla hasta los 22, pero me dije que aquello no era plan y que tenía que formarme y buscarme la vida con otra profesión", recuerda esta joven madre, casada también con otro emprendedor, al frente de una empresa de reformas y construcción, y que han sido padres del pequeño Matías, de cinco meses.

Su elección, el estudiar estética, no fue una casualidad. Le animó hacerlo que no hubiera ningún centro en Soto dedicado exclusivamente a esta materia y que podría tener tirón. "Estuve dos años en Gijón estudiando en un centro privado y saqué el título. Durante un tiempo estuve trabajando en una peluquería hasta que un día decidí que iba a trabajar para mí. Mis padres y mi marido me apoyaron siempre muchísimo. También hubo gente de aquí que me animó y al fin lo abrí hace tres años con la ayuda de mi marido, que hizo toda la obra del local", explica esta emprendedora rural.

A día de hoy su Centro de Belleza y Estética Azabache, en Soto capital, tiene una nutrida nómina de clientela, tanto hombres como mujeres no solo de su concejo, sino también de otros cercanos e incluso también de Avilés, y de todas las edades. "Abrí aquí porque la gente es muy cercana, todos me conocen por el boca a boca y hay un ambiente muy familiar. A mí me gusta relacionarme con mis clientas y tener con ellas el mismo trato cercano que recibo cuando vienen", explica.

Nerea Álvarez se siente satisfecha con lo logrado, pero no olvida lo duro del comienzo. "Al principio fue muy difícil. Tuve que empezar desde cero porque no tuve ayudas de ningún tipo, aunque las solicité. En eso tengo que decir que mis padres y mi marido han estado siempre ahí. Me di a conocer a través de quienes iban acudiendo a mi centro, gracias a sus recomendaciones. Les estoy eternamente agradecida", resalta.

En su centro, que es unisex, "lo que más demanda el cliente son todo tipo de tratamientos faciales y corporales, además de depilación con láser o manicura y pedicura semipermanente. Es un campo en constante evolución, por eso siempre estoy haciendo nuevos cursos", dice.

Tampoco es nada fácil la conciliación para esta joven madre. "Con negocio propio es muy difícil. Yo tengo a mis padres, afortunadamente, pero, bueno, no podía tener cuatro meses cerrado el local por mi maternidad. A los dos meses volví al trabajo a media jornada y entre mi marido, mis padres y yo conciliamos juntos, por así explicarlo. Además tampoco hay en Soto ninguna guardería. Es complicado ser autónoma, emprendedora y madre", advierte esta profesional. Está convencida de que se puede emprender en el medio rural, "pero igual no con todo, mejor ver si lo que quieres tiene viabilidad y adelante. Por lo menos intentarlo".