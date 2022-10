Corbata con la Cruz de la Victoria y mucho azul

El Ministro Alberto Garzón no llevó corbata en los actos de la Fiesta Nacional, igual por seguir la recomendación (por eso de ahorrar) del Presidente Pedro Sánchez, que sí se la puso. De haber llevado este elegante e indispensable (en muchas ocasiones) complemento, Garzón hubiera podido aprovechar, como hizo Adrián Barbón, para promocionar su tierra. El Presidente asturiano se plantó en la Castellana impecable, enfundado en un traje azul –el color que más se repitió entre los presidente autonómicos– al que puso la nota distintiva con una original corbata estampada con pequeñas cruces de la victoria como la de la bandera regional. Coincidió en el color de su corbata con el traje de Isabel Díaz Ayuso, de azul eléctrico con el que la presidenta madrileña subió la tensión al llegar.

Es lo que tiene ver la fiesta por la televisión y a través de las fotografías que van sirviendo las agencias: no se pierde un detalle. La Familia Real –incompleta, pues la Princesa Leonor ha faltado por segundo año consecutivo al estudiar en Gales– no defraudó. Como siempre todos fueron muy estilosos y correctos. Felipe VI lució doble atuendo: en el desfile, con su uniforme de la Armada; en la recepción en el Palacio Real, con traje oscuro. Por palacio no se vio a la Infanta Sofía, que en el desfile apareció con vestido corto, azul como Ayuso pero sin electrificar y con lunares blancos. El mismo estampado que eligió su madre, la Reina Letizia, con traje algo más largo, en verde agua y manga abierta. Y llevaba tacones, que le sirvieron para estar a la misma altura que su hija pequeña, con francesitas completamente planas.

De tacón fueron también todas las ministras, incluidas aquellas que suelen evitarlo en función de la naturaleza del acto (partidista o institucional) que les toque. Los llevó Irene Montero, de vestido largo color morado Podemos y sin apenas peinar ni maquillar. Al contrario que Yolanda Díaz, con labios rojo a rabiar. La Vicepresidenta dejó en casa sus zapatillas deportivas blancas que paseó por Asturias días atrás y se calzó unos estilosos zapatos que combinó con un traje así como de satén, brillante, color champán oscuro que incluía una cinta al cuello a modo de collar. Le costó quitarse las gafas de sol, negras, muy Audrey Hepburn en "Desayuno con diamantes" y complemento que siempre hace a uno parecer interesante.

De esta guisa conversó buen rato con Fernando Grande-Marlaska. El Ministro del Interior también se desmarcó de todos, pero para bien, con su traje y corbata gris (sin estampados barbonianos), a buen seguro de estrena. Que para eso era la Fiesta Nacional.