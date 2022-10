"Te van a cortar la luz en tres horas": vuelve la estafa de la factura eléctrica

Lo llaman el timo de la factura de la luz, y la asociación Otea ya había advertido a sus socios de que podían intentar estafarles. Este martes, un hostelero de Ribera de Arriba recibió una llamada de lo más extraño de un tal Alejandro, que decía ser trabajador de la comercializadora Total Energy. "Un compañero me ha dicho que te van a cortar la luz en tres horas", empezó a explicar, con "una gran familiaridad". El tal Alejandro tenía todos los datos del establecimiento: teléfono, nombre, ubicación, código CUPS de contador. El hostelero, con muchos años de experiencia, captó sin embargo que había algo raro y comenzó a preguntar por los motivos del corte. El individuo le aseguró que era porque no había "presentado un certificado de eficiencia energética en los últimos tres meses". Este detalle no le cuadró en absoluto al hostelero, que ya pasó a pedir más datos a su interlocutor. "No me parecen los protocolos adecuados para comunicar algo así", le dijo a Alejandro. Cuando le solicitó más detalles, como su apellido, el estafador se sintió acorralado y rompió toda la ficción, comenzando a insultarle y mentarle a la madre. El problema es que el estafador no se ha molestado siquiera en anular su teléfono y lo mantiene activo. La estafa, como se ve, no llegó a completarse. El siguiente paso hubiese sido que el estafador se ofreciese a arreglar la situación, requiriendo un pago para solucionarlo, que se mueve entre los 900 y 1.500 euros. El hostelero denunciará los hechos este jueves en el cuartel de Ribera de Arriba.

Un mes de antelación El asesor energético de este hostelero asegura que no es el primer caso que conoce, y que hace unas semanas, otros clientes suyos sufrieron el mismo intento. "En ese caso se identificaban como la comercializadora Iberdrola. El resultado fue el mismo. Mi cliente me llamó por teléfono e hice la gestión con la distribuidora para averiguar que era mentira y se trataba de una estafa. Tampoco pagó, indica este mismo asesor energético. "En caso de que falte documentación, la distribuidora envía una notificación con un mes de margen para subsanar el problema", explica el asesor, que aconseja a quienes reciban una llamada similar que no caigan en la trampa. El modus operandi del tal Alejandro es idéntico al del un conocido estafador gijonés, detenido en numerosas ocasiones, pero que vuelve a reincidir, sin presentarse a los juicios que tienen pendientes.