Puerta niega que unir comandancias "suponga una merma de personal de seguridad ciudadana"

Si habrá una mínima reducción de puestos de mando y control, aunque "nunca afectará a la seguridad ciudadana", dijo Puerta, quien tuvo un recuerdo para el agente Ángel Antonio Ambrosio Barbero, "Tono", fallecido en Mieres el año pasado en un accidente de Tráfico durante un control, y también para José Manuel Corzo Villa, vicepresidente de honor de la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil (Habecu), fallecido el pasado septiembre en Gijón, un "embajador de la Guardia Civil".

Durante su discurso en el cuartel del Rubín de Oviedo, el coronel Puerta hizo referencia a los buenos datos de la lucha contra la delincuencia en la región, solo empañados por el crecimiento de los ciberdelitos, especialmente los fraudes y estafas por internet, que suponen ya "uno de cada tres delitos contra el patrimonio", cuando en 2019 solo constituían un 2,3 por ciento de los mismos.

Por contra, delitos como los hurtos, los robos con fuerza o los robos con violencia e intimidación, que entrañan una mayor percepción de inseguridad entre los ciudadanos, han descendido un 13,5 por ciento. De los ciberdelitos –para los que se han creado exprofeso los llamados Equipos @–, se han esclarecido un 27 por ciento de los mismos, lo que supone un 33 por ciento más que en el periodo anterior. Los detenidos e investigados por este tipo de estafas y fraudes han aumentado un 53,8 por ciento.

Puerta añadió que la violencia de género –el año pasado se crearon los primeros Equipos Viogen de la Guardia Civil en Asturias– es otra gran preocupación para el cuerpo, bajo cuya responsabilidad recae la protección del 32 por ciento de las víctimas de la región.

No obstante, recalcó, y lo haría luego también la Delegada del Gobierno, Delia Losa, Asturias sigue siendo la segunda región más segura de España, solo por detrás de Extremadura. En la zona de la Guardia Civil, la tasa de criminalidad es de 24 delitos por cada mil habitantes, 20 puntos por debajo de la media nacional. Se ha esclarecido más del 55 por ciento de los delitos denunciados, lo que supone un aumento del 17 por ciento respecto al año anterior, con un 10 por ciento más de detenidos.

Puerta resumió en cifras las realizaciones de la Guardia Civil el año pasado: 3 millones de kilómetros transitados, más de 30.000 llamadas atendidas, 26.500 millas náuticas recorridas, 250 horas de vuelo de la Unidad de Helicópteros (UHEL) de Asturias y 45 rescates de montaña, sin olvidar 2.700 actuaciones en materia de turismo, salud, medio rural y medio ambiente, éstas durante el tercer trimestre de este año.

Delia Losa, por su parte, ensalzó la entrega de un cuerpo, que, aunque con 178 años de historia, ha sabido adaptarse a los tiempos modernos y a las nuevas formas de delincuencia. El Gobierno, por su parte, ha tratado en los últimos cuatro años de "revertir la pérdida de efectivos, con una tasa de reposición del 125 por ciento", sin olvidar los incrementos salariales del 20 por ciento. Losa también se refirió a la unificación de comandancias, que "no va a suponer una merma de efectivos ni repercutirá en una merma de calidad del servicio".

La jornada sirvió para condecorar a los guardias más distinguidos. Destaca la Cruz del Mérito a José Ramón González y Gerardo Eustaquio Pascual, del EDOA, por "la operación Coervo-Noega" –que se juzga este mes– y que llevó a la incautación del mayor alijo de heroína de los últimos años, 15 kilos, en Moreda (Aller). "Fue un año de mucho trabajo, de muchos traslados a Galicia, a Cádiz, a Málaga. Requirió mucha paciencia, seguimientos, esperas y dejar abandonada a la familia", explicó González. "Sabíamos de sus pasos casi tanto como él", añadió Pascula.

José Ignacio Fernández, de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo, recibió otra Cruz por la "operación Recapitare", que llevó a la detención de cuatro integrantes de la banda del Seat. Fue otra operación difícil, dada la gran movilidad que tenía este grupo que no era "homogéneo y sí muy variable". Su intervención permitió poner fin a una banda que causaba "sobre todo trastorno y alarma, más que por el coste de lo que robaban".

Este miércoles también se condecoró a la cabo primero de Tráfico Beatriz Villoria Corzo, que salvó la vida de una persona que había sufrido una parada cardiorrespiratoria realizándole maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios. Antonio Hernández López fue condecorado por interceptar a un conductor que huía a gran velocidad y lograr la incautación de medio kilo de cocaína. También se distinguió al Delegado de Defensa, el coronel Juan Luis González, y al inspector jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés Ángel Carballal. El premio Hubecu recayó en Lydia González Alonso, del Instituto de La Luz, por finalizar la ESO con una nota de 9,782.

Las carreras ilegales, "esporádicas" y difíciles de erradicar





Los actos se iniciaron a las once de la mañana con la tradicional misa en la Catedral. El coronel indicó, al hilo del grave accidente ocurrido este fin de semana en el Polígono del Espíritu Santo, que este tipo de carreras ilegales son "esporádicas y no son generalizadas ni en el tiempo ni en el espacio". Añadió que "de vez en cuando surge algún caso e interviene tanto la Policía Local como nosotros , que vigilamos que no vuelva a suceder". No obstante, se trata de un fenómeno difícil de erradicar. "Es muy difícil tener las 24 horas controlado todo el territorio", advirtió el coronel. Delia Losa también se refirió a este asunto e indicó que "es un problema muy serio, aunque tampoco se produzca a diario. Con que sea uno, ya vemos las consecuencias, con tres heridos, uno muy grave con pérdida de las piernas". La Delegada indicó que se trata de una práctica "intolerable y perseguible".