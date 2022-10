En Trabáu con Rosa Cunqueira

Los días de descanso en Sevilla le sirvieron a Rosa Rodríguez González, "Rosa Cunqueira", para volver con más ganas a su pueblo, Trabáu (Degaña), días después de ser reconocida como "Mujer Rural de Asturias" 2022 por la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader). Un premio que le será entregado este sábado, 15 de octubre, en Rioseco (Sobrescobio).

"Me fui al Sur, hasta donde iban lo cunqueiros, pero pronto tuve ganas de volver. Llegas con más ganas aún de afrontar lo que haga falta", explica en una mañana un tanto gris, con algo de niebla, teniendo frente a ella un bosque y unas tierras que defiende con el mismo ímpetu y la misma pasión que la cultura cunqueira, esa de los que escribieron su historia a golpe de pedal en un rudimentario torno para fabricar, por media España, la tixela (vajilla de madera).

Es un día cualquiera más, pero es octubre. Más tranquilo si se compara con la gran cantidad de personas que durante el verano acudieron hasta La Guarida del Cunqueiru para conocer el oficio de los cunqueiros o tixileiros a través de Víctor García, su hijo, el último que lo ejerce. Es además guía de Naturaleza y, como su madre, un enamorado del pueblo que habita, orgulloso de sus raíces y su cultura. "La Guarida no sería posible si no existiera Víctor. Si el artesano, el tornero, no estuviera aquí, mi labor no serviría para nada. Él es, además, el eje motriz del ecoturismo. Desde que murió Vitorino [su cuñado] tuvimos que reinventarnos y sin ayuda ninguna salimos adelante", afirma.

Después de levantarse temprano y bajar hasta Degaña al banco y a tomar un café en Casa Paco, en Cerredo, "donde son casi todo paisanos", dice ella, sube de nuevo a Trabáu y a media mañana se pone a organizar la agenda de trabajo de la semana. Sabe que antes de comer llegarán dos parejas a conocer La Guarida y a empaparse, a través de la palabra y los conocimientos de Rosa, de quiénes eran los cunqueiros. Les mostrará las piezas de la tixela y explicará su uso. "Unos son de Madrid y otros de Burgos. Lo que más les llama la atención son los cuencos. Los enviaron aquí desde el Parador de Cangas del Narcea y desde un alojamiento rural. Nosotros siempre colaboramos con gente de la zona porque nos parece muy importante tejer redes", explica.

Antes de comer, remata un pandeiro. Lleva hechos muchos a lo largo de estos años, "más de quinientos, entre pandeiros y panderetas", señala. Rosa tiene sobrada fama como artesana en esta materia que conoce a la perfección, pues es como su madre, Mari Luz, una gran pandereteira, a la que suelen acudir músicos y folcloristas de Asturias, León y Galicia tanto para adquirir su trabajo como para, en un segundo, lanzarse a tocar y cantar con la sana excusa de probar los instrumentos.

Por la tarde, tras curtir unas pieles, toca cenar, no sin antes dar un paseo. "Desde mi casa veo los eiros, las tierras de labranza donde se sembraba y donde hace tiempo ya no", lamenta. Luego, a dormir, tempranín. "Yo desconecto por la noche", añade. Pocas cosas le inquietan a esta mujer que existe y resiste en el suroccidente asturiano, afrontando reveses con admirable fortaleza. Mañana será otro día. Y pasado mañana, también. Será, concretamente, el día de Rosa Cunqueira, de Trabáu (Degaña), "Mujer Rural de Asturias" 2022.