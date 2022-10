Cupos por ríos y control de accesos: así quiere limitar Asturias la pesca del salmón para evitar su veda total

El melón llevaba tiempo sobre la mesa, rodaba para aquí y para allá, se le miraba de reojo... Era cuestión de tiempo meterle mano y ahora Asturias se ha decidido a abrirlo. El melón no es otro que la pesca del salmón en los ríos del Principado, una actividad con gran arraigo histórico y tirón (son más de 20.000 las licencias que se expiden), pero también en los últimos años afectada por una caída progresiva del número de ejemplares y capturas. Que el rey del río va a menos es un hecho: de casi 3.000 salmones capturados en 2005 se ha pasado en 2022 a 420, frente a 525 en 2021. E incluso en 2010 fueron todavía menos: 246.

Así las cosas, la Consejería de Medio Rural está dispuesta a abordar una modificación radical de la gestión de la pesca del salmón en Asturias para la próxima temporada de 2023, y para ello analiza varias medidas; entre ellas, aplicar un cupo máximo de ejemplares capturados por río, algo que tienen en práctica otras comunidades como la vecina Galicia. Esto se traduciría en que, por ejemplo, en el Narcea, solo se podrían pescar 200 salmones durante el periodo hábil. Una vez alcanzado el número, se permitiría solo la pesca sin muerte.

El Director General del Medio Natural, David Villar, es partidario de abordar los cambios de gestión y cuanto antes mejor, tal y como lo ha expuesto en diversos foros especializados. Para ello lleva tiempo trabajando con el grupo de desarrollo rural del Bajo Nalón, que junto a los del Camín Real de la Mesa y Ese-Entrecabos, mediante un proyecto de cooperación del programa europeo Leader, han elaborado un plan de gestión de los ríos que recoge intervenciones para mejorar la pesquería y asegurar que esta continúe en el futuro, pero de forma sostenible y sin dañar más aún la especie.

Sobre la base del precepto «ríos-peces-pesca» se articulan una serie de medidas para mejorar el hábitat, proteger las especies pescables y organizar la actividad compatibilizándola con la conservación, como recoge el estudio desarrollado por Esteban Lázaro Álvarez Romero, reputado especialista en la gestión de salmónidos a escala estatal. El paso adelante del Principado se hace más necesario para evitar males mayores, advierten. «Es complicado, pero valiente». De hecho, hay intención por parte de la veterana y conocida asociación «AEMS Ríos con Vida» de presentar ante el Gobierno de España una propuesta para que el salmón sea declarado en todo el país especie protegida, al igual que sucedió con el lobo o como lleva tiempo el oso. «Esto impediría de forma inevitable pescarlo. Ni uno. Por tanto, si ahora nos adelantamos, tomamos medidas y aplicamos un plan de gestión, serviría para frenar la declaración de especie protegida al ver que estamos ya tratando de hacer algo para preservar la especie», avisan.

Entre los colectivos de pescadores de Asturias y los aficionados en general hay una clara división de opiniones entre los más proclives a tomar medidas, convencidos de que no queda otra, y aquellos que miran con recelo cualquier limitación a una pesca con gran arraigo y tradición en los concejos ribereños.

Desde las sociedades con presencia en la cuenca salmonera del Narcea-Nalón, «Fuentes del Narcea», «El Banzao» y la Real Asociación Asturiana de Pesca, ven con buenos ojos el plan en principio, mientras que otras como la praviana «Mestas del Narcea» sopesan su postura. En el Oriente, «El Esmerillón» siempre ha sido de las más reacias a cualquier restricción a la pesca.

Además de aplicar un sistema de cupos, algo que la pasada temporada se daba por hecho que llegaría, tal y como admitían los propios pescadores a pie de río, hay otras medidas que incluye el plan que el Principado ha tomado como modelo. Por ejemplo, el control de acceso a los ríos para evitar masificaciones en determinados pozos; sobre todo, en las zonas bajas, donde se forma una especie de tapón que impide que los salmones lleguen aguas arriba.

Sorteos y pases

La propuesta pasa por «democratizar» el acceso a la pesca en las zonas libres los fines de semana, partiendo con las mismas oportunidades un pescador de Madrid, Navarra o Asturias, mediante una adjudicación de los pases mediante sorteo público. En la vecina comunidad de Castilla y León, explican, se viene regulando el acceso a las zonas libres de pesca desde hace años con permisos gratuitos, lo que permite gestionar mejor el recurso teniendo datos precisos del esfuerzo, lo que ha permitido el incremento notable de las poblaciones trucheras de sus aguas a corto y medio plazo.

El plan de gestión está sobre la mesa y el Principado prepara sus modificaciones, que llevará el próximo 20 de octubre al Consejo de Pesca Fluvial, donde están representadas las asociaciones y otras entidades. De ahí saldrá el decreto que regule la campaña en 2023. En el documento previo remitido a los integrantes del Consejo por parte de la Consejería ya se definen muchos de estos aspectos, como el de controlar el acceso a las zonas libres o el del cupo de salmones por río, que son los que generan más polémica. El debate está servido, será intenso y difícil, pero, aseguran los expertos, es ineludible para evitar en el futuro males mayores.

Algunas medidas Cupos por río. Fijar un número máximo de ejemplares por río y por campaña: en cuanto se alcance, solo se podrá ejercer la pesca sin muerte. Control de accesos. Tiene como objetivo reducir las masificaciones en las riberas, el impacto ambiental y la sobreexplotación de pozos. Zonas libres. Se plantea regular el acceso a las mismas los fines de semana con sorteos para garantizar a todos los pescadores su disfrute.

«Presión» al Ministerio para proteger la especie: «Si no hacemos nada, luego vendrán los lloros»

La Real Asociación Asturiana de Pesca, «Fuentes del Narcea» y «El Banzao» dieron este viernes un paso al frente para mostrar su respaldo a la propuesta de normativa que les ha remitido la Consejería de Medio Rural para la campaña del próximo año. Son tres de las más proclives de Asturias a adoptar restricciones que permitan recuperar la especie, cuyas capturas han ido a menos en los últimos años. «Muchos nos acusarán de no defender los intereses de los pescadores, nada más lejos de la realidad. Somos los que en realidad estamos defendiendo la pesca y el futuro de la misma», explican los tres colectivos en un comunicado conjunto. Avisan además de la necesidad de tomar medidas: «Existe una fuerte presión en el Ministerio para declarar el salmón especie protegida. Si las sociedades de pesca y administración regional no hacemos nada en este sentido, ese día llegará y no servirán los lloros ni lamentos». Las tres asociaciones defienden, por tanto, algunas medidas asumidas por la Dirección del Medio Natural de establecer cupos por ríos, tallas máximas de salmón, lunes de pesca sin muerte, regular acceso a zonas libres... Pero también piden ir un poco más allá, como dejar en un salmón (ahora son dos) por campaña y pescador el cupo. «Es más que suficiente», opinan. Además advierten que en el caso de limitar el número de pescadores en los ríos la propuesta del Principado es «ambigua» y piden que en los tramos regulados no sean más de tres los permitidos. A la propuesta de la Consejería también ha reaccionado el diputado casquista regional Pedro Leal, que ha llamado «consejero del caos» a Alejandro Calvo. Según Pedro Leal, este y el Director de Medio Natural «son unos expertos ‘prohibicioneros’, dedicados a castigar a los pescadores porque son incapaces de promover una sola medida positiva para proteger nuestros ríos y fomentar las poblaciones de truchas y salmones en Asturias». No ve nada bien la propuesta que se debatirá la próxima semana en el Consejo de Pesca Fluvial «por ser ocho nuevas prohibiciones que castigan a los pescadores y penalizan el ejercicio de la pesca» en la región y reclama otras medidas para mejorar el estado de los ríos.