Detectada gripe aviar en dos aves y se estudian más casos

El Principado ya ha confirmado dos casos de gripe aviar en ejemplares de fauna silvestre en la región, una situación que ya se había dado en otras comunidades autónomas. En concreto, ha informado de dos aves muertas con la enfermedad halladas en Llanes y Ribadesella, aunque hay más casos en estudio. Esta situación no conlleva novedad más allá de que se extremen precauciones en las labores de prevención, especialmente para que las aves de granja no entren en contacto con ejemplares salvajes. Por ahora, no hay casos detectados en ejemplares para consumo humano.

Como parte de la coordinación entre todas las administraciones, el Principado ha trasladado la información del ministerio y las medidas preventivas que hay que tomar a los ayuntamientos y se les va informando de todas las novedades. Ya se habían detectado focos en regiones vecinas, por lo que era previsible que la gripe aviar llegase a Asturias. Desde las autoridades hacen hincapié en que "el consumo en España de carne de aves y huevos procesados es totalmente seguro". "Es una situación generalizada que está pasando en toda España, y ahora se puede agudizar porque estamos en periodo de migraciones de aves", explicó Rocío Huerta, directora general de Ganadería y Sanidad Animal del Principado. "No está afectando para nada en explotaciones avícolas, no implica restricciones al consumo y comercialización de productos alimenticios", agregó. Asturias ya se encontraba "sobre aviso" ante la detección de casos de gripe aviar en ejemplares silvestres en otras comunidades autónomas. "Lo importante es saberlo y advertir de si hay algún caso y hacer análisis", enfatizó Huerta. Las principales labores de prevención, además de la vigilancia sanitaria, se centran en las explotaciones avícolas y la utilización de elementos para que las aves de granja no compartan elementos y espacios con la fauna salvaje.