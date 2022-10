El exdiputado Vilanova denuncia su exclusión de las primarias de Podemos

El ex diputado autonómico de Podemos Andrés Fernández Vilanova, «Ron», denuncia su exclusión de las primarias para elegir a los candidatos a las elecciones autonómicas de 2023, al no permitirse su preinscripción en el citado proceso. El pediatra forma parte del sector crítico, próximo a Daniel Ripa, que ya presentó quejas formales acerca del proceso interno del que Sofía Castañón salió como coordinadora autonómica, abriendo una nueva etapa en la formación morada en Asturias.

Andrés Fernández Vilanova asegura ahora que se le ha impedido formalizar su preinscripción dentro del plazo establecido, que era el pasado 12 de octubre. «Se me solicita el DNI, lo envié a la dirección indicada y sigo sin poder entrar. Desde el navegador web directamente se me dice que el DNI es incorrecto, lo cual deberían subsanar tras recibir el correo con mi DNI, pero no lo han subsanado», sostiene el exparlamentario de Podemos por la circunscripción occidental en la legislatura 2015-2019. El pediatra, que tiene su plaza en el hospital comarcal de Jarrio, aporta varias capturas de pantalla sobre los pasos que dio para tratar de inscribirse en las primarias autonómicas de Podemos, sin que le haya resultado posible en las 72 horas que hubo de plazo. «Durante el periodo previo a la votación voy a realizar un requerimiento legal a Podemos en defensa de mis derechos civiles, con el objetivo de solicitar mi inclusión en este proceso de primarias», comunicó Vilanova a varios órganos del partido.