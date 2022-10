La caca que cura llega a los despachos de los políticos

Es caca y cura. Pero no cura por sí misma, sino por sus efectos secundarios.

Es estiércol made in Asturias. Sin aditivos, sin colorantes ni conservantes, producido por unos caballos que viven y pastan en Valduno (Las Regueras). Abono que ha sido primorosamente introducido en tarros de cristal, junto con unas semillas y una nota explicativa. Con este contenido tan natural y aromático, el envase está viajando en una caja muy bien presentada, con lacito y todo. Y mañana lunes, Día Mundial del Dolor, unos sesenta paquetes como el descrito, enviados desde Asturias, llegarán a sus destinatarios: el presidente del Gobierno, sus ministros, los presidentes autonómicos y sus consejeros de Salud.

¿Remitente de los paquetes? "La tribu".

"La tribu" que exige una cura, un remedio para sus dolores permanentes. Y han elegido un modo de reclamarlo que llame la atención, provoque una sonrisa y ponga a sus receptores a trabajar.

Esa "tribu" de ámbito nacional tiene su cuartel general en Las Regueras. Representa al cerca de millón de españoles –mujeres en su mayoría– que padecen fibromialgia, encefalomielitis miálgica (o síndrome de fatiga crónica) o sensibilidad química múltiple. Por eso sufren un dolor crónico. Y por eso consideran que el Día Mundial del Dolor –17 de octubre– es el momento de mover las conciencias de las máximas autoridades políticas del país para que busquen soluciones a unos trastornos de salud que traen como cortejo otros padecimientos no menos lacerantes. "La incomprensión, el estigma social y el maltrato y abandono institucional son las otras realidades a las que nos tenemos que enfrentar", indica la carta que va dentro del paquete.

Belén Fernández Salinger, 50 años y tres hijos, es propietaria de los caballos productores de abono. Así explica la filosofía de la singular acción reivindicativa. "El bote de abono, estiércol de caballo cien por cien natural, representa cómo nos sentimos tratados, mejor dicho, abandonados, por los servicios públicos de salud y bienestar social". El sobre con semillas "simboliza las miles de acciones de visibilización que los enfermos hacemos cada día con la esperanza de conseguir el reconocimiento y la atención que nos corresponde por derecho".

Las pacientes de fibromialgia, encefalomielitis miálgica y sensibilidad química múltiple se enfrentan a un enemigo con varias cabezas. Una de ellas –subrayan– es el desconocimiento de sus enfermedades, que también afecta a quienes deberían tratarlas: "El total desconocimiento de estas patologías, tanto por la sociedad como por el colectivo médico en general, hace que se nos tache de vagas, locas, exageradas, o simuladoras". Como consecuencia, "en muchas ocasiones preferimos ocultar nuestra enfermedad por no recibir el rechazo y la crítica. Y lo que hacemos es un gran esfuerzo para simular que estamos bien, y no recibir comentarios hirientes o rechazo".

En su carta a los políticos, estas compañeras de fatigas –nunca mejor dicho– tildan de "incomprensible" que "habiendo tantas evidencias científicas de que nuestras patologías son orgánicas y altamente incapacitantes (reconocidas por la OMS desde hace décadas), desde el Sistema de Salud Pública y de Bienestar social se nos siga ignorando, tratando como pacientes molestos, a los que hay que quitarse de encima".

Entre tanto, los médicos "se van pasando la pelota unos a otros sin hacerse cargo, porque no saben qué hacer con nosotras, y derivándonos tarde o temprano a psiquiatría, sin más motivo que quitarnos de en medio". Por eso, para evitar estas peregrinaciones de consulta en consulta, una de las prioridades de estas pacientes es la creación en Asturias de una unidad multidisciplinar en la que se coordine y armonice toda la asistencia que necesitan.

LA NUEVA ESPAÑA estuvo con un grupo de integrantes de "La tribu" en uno de los últimos días de preparación de los envíos a los políticos. Relatan un caso que las tiene particularmente sobrecogidas: "Una compañera que tenía un alto cargo en su empresa. Por culpa de esta enfermedad, tuvo que dejar de trabajar. Perdió su trabajo. No ha tenido ningún tipo de apoyo por parte de su familia, que dice que es una vaga y una quejica. Le deniegan la incapacidad y está viviendo de Cáritas".

"Vemos que las movilizaciones tradicionales no hacen efecto. Nosotras intentamos poner humor, hacer de lo trágico algo cómico. Y nos hemos propuesto otra manera de dar visibilidad a nuestro problema", indica Belén Fernández Salinger.

Akadea Ribes Moreno, 47 años y madre de un hijo, es la última que se ha incorporado al grupo. Fue diagnosticada hace pocos meses de fibromialgia y fatiga crónica. Vive en un pueblo del concejo de Lena. Su último trabajo fue en un hotel, y no le renovaron el contrato a causa de la pandemia de covid-19: "Es un shock muy grande. Te dicen que tienes una enfermedad que no se va a curar, que va a ir a peor y que no hay soluciones... Esta mañana he tardado cinco minutos en peinarme por el dolor de aguantar el cepillo. Te entran todas las dudas. Lo que más preocupa es ver que no hay ninguna salida económica y laboral".

Vecina de Pola de Siero, Elena Martínez López tiene fibromialgia y encefalomielitis miálgica diagnosticadas hace una década. "Me despierto por la mañana, y lo primero que tengo que hacer es descansar de haber dormido, porque no tengo calidad de sueño ni sueño reparador. Me levanto con la cabeza abotargada. Mi cuerpo empieza a funcionar a media tarde. La enfermedad también me ha traído un gran cambio físico. También he perdido amistades. Empecé como a esconderme. Y eso me ha hecho ser otra persona en la que no me reconozco. El médico solo te dice que no puede hacerte nada. A las administraciones les pido, ante todo, comprensión".

Ágatha Mayordomo Álvarez, 50 años, es ovetense pero vive en Ribadeo. Lleva cuatro años con fibromialgia y da por seguro que también sufre encefalomielitis miálgica. Empezaron recetándole antidepresivos, con los que "no salía de la cama", y "al ver que iba a peor dejé de tomarlos". Su problema de salud "va a peor, y cognitivamente a muchísimo peor". Por ejemplo: "Estás leyendo y, al pasar página, no te acuerdas de lo que leíste en la anterior". Ágatha Mayordomo está en el paro: "Ahora tendría oportunidad de trabajar, porque un amigo abre una tienda, pero sé que no puedo estar ocho horas trabajando. Voy a empezar con los trámites de la incapacidad, pero viendo la experiencia de mis compañeras tendré que tomármelo con paciencia".

María José Vega González, avilesina, es la veterana del grupo: 29 años con síntomas y 26 años diagnosticada de fibromialgia. Tuvo que dejar su afición a la pintura: "Yo sabía que no era algo psicológico. Además, no soy hipocondriaca: si siento un dolor es que lo tengo. Si sigo luchando por esto es porque tengo hijos y nietos, y temo que lo hereden. Yo lo heredé de mi madre, que lo tenía. Entonces se llamaba artrosis, pero cuando empecé yo me di cuenta de que me dolía lo mismo que a ella".

Desconocida hasta ahora, "La tribu" será mañana lunes bien conocida en los despachos de los políticos más influyentes. Confían en que ahora, más que nunca, la caca, el abono que da (calidad de) vida, haga su magia.