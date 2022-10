Los pescadores de salmón forman un gran frente contra el plan restrictivo regional

Cinco asociaciones de pescadores, entre ellas "las dos de mayor tamaño en la región", se han unido para mostrar su rechazo a la reforma del reglamento para la pesca de salmón planteada por el Principado de cara a la próxima temporada. Todo un hito, puesto que estos colectivos –"El Esmerillón del Sella"; "Las Mestas del Narcea"; "Amigos del Nalón"; "El Maravayu", de Aller; y "La Socala", del Esva– suelen mostrar profundas discrepancias entre sí, especialmente entre los dos primeros, con más de mil socios cada uno. Sin embargo, "previa consulta" a sus asambleas, han acordado una postura común para oponerse a algunas de las limitaciones de pesca que plantea el Principado, defendidas, a su vez, por otras tres asociaciones: la Real Asociación Asturiana de Pesca, "Fuentes del Narcea" y "El Banzao".

Se forma así un frente común contra la propuesta de la Consejería de Medio Rural, cuyo titular, Alejandro Calvo, intentó quitar hierro ayer a las nuevas limitaciones propuestas, tales como que haya un cupo de salmones por río, reducir el cupo de salmones por pescador de tres a dos o controlar acceso a las zonas de pesca libre mediante sorteos, la medida que más ampollas está levantando. "La variación son matices, pequeños, pero en una situación de que la población de salmón se mantiene o se reduce, son un poquito más restrictivos. Escucharemos a todo el sector en el próximo consejo de la pesca", matizó Calvo, para quien "el ejemplo del Narcea-Nalón es destacado de lo que se puede hacer en toda Asturias", en referencia a las iniciativas en esa zona para la repoblación y promoviendo la pesca sin muerte. Precisamente al Consejo de Pesca Fluvial, que se reunirá el 20 de octubre, llevarán las cinco asociaciones su postura común, algo excepcional toda vez que "El Esmerillón del Sella" y "Las Mestas del Narcea", las dos mayoritarias, tienen planteamientos muy diferentes en torno al salmón. Sin embargo, la nueva propuesta regional, que genera un encendido debate, ha logrado unirlos, especialmente contra la restricción a las zonas libres de pesca y lo que ellos entienden que es convertir las cuencas fluviales en un "todo cotos".

"La peculiaridad de las cinco asociaciones es que dentro de ellas hay diferentes formas de ver la pesca, pero sí consultan a sus socios para tomar decisiones, por lo que tiene muchísimo mérito ponernos de acuerdo", sostiene Enrique Berrocal, presidente de "Las Mestas del Narcea", en una crítica, sin citarlas, a las tres asociaciones que han impulsado las nuevas restricciones que propone el Principado, a cuyas directivas achacan haber fijado una postura "sin avalar por su asamblea". "Dos de ellas son pequeñísimas, y la otra (en referencia a la Real Asociación Asturiana de Pesca) sí tiene más gente, pero bajó mucho. Y no me extraña por las cosas que dice su directiva, que no es lo que opinan sus socios", agrega por su parte Antón Caldevilla, presidente de "El Esmerillón del Sella", colectivo que para la temporada pasada contó con 1.192 socios. "Las Mestas del Narcea", por su parte, suma 1.050.

¿Qué genera un rechazo unitario de estas cinco asociaciones? Principalmente, las restricciones previstas para las zonas libres de pesca, para las que el Principado se plantea –en aras, alegan sus defensores, de las conservación de la especie y evitar una hipotética prohibición total a la pesca–, regular el acceso y hacer sorteos para decidir qué pescadores van a cada sitio.

"Queremos que la gente pueda pescar ocho o diez días, y con este ‘todo cotos’ que se plantea ahora, no se puede asegurar que la gente pueda pescar ni siquiera un día. Las cuentas no salen. Para 1.600 solicitudes que hubo este año en el Nalón-Narcea, en las condiciones de la temporada anterior, aplicando el sistema de ‘todo cotos’ no habría suficiente para todos", sostiene Berrocal. "Eso es recortar en libertades, y todo lo que sea recortar en libertades, va contra el salmón", advierte por su parte Berrocal, recalcando la labor de conservación que hacen los pescadores y para la que, sostiene, se desmotivarán si no les dejan apenas pescar. "Todas las asociaciones estamos trabajando repoblando, pero nosotros, si nos quitan de pescar, no vamos a colaborar porque para qué queremos el salmón", afirma. En un sentido parecido se expresa Berrocal: "¿Para qué hacemos el trabajo de repoblación? ¿Para que luego no podamos ir al río?".

Pese a que irán de la mano en esta reivindicación conjunta, las diferentes visiones de ambas asociaciones quedan patentes cuando sus presidentes se extienden en su argumentario. "‘Las Mestas del Narcea’ tiene más que demostrado que no defiende posturas del siglo pasado porque si una asociación hace algo por el salmón, es esta, que recibió una medalla de Asturias por el proyecto Arca de utilización de ejemplares capturados para la repoblación", advierte Berrocal, que explica por qué su rechazo frontal a la reforma que plantea el Principado no contradice el afán conservacionista de su colectivo. "Podemos aceptar recortes de cupos, podemos negociarlo con la administración; pero lo que es innegociable es decir a los pescadores que no pueden ir a pescar a lo libre sino solo a unos tramos controlados a repartir entre una serie de personas. Nos encontramos con que vamos a estar trabajando todo un año en la repoblación para que te digan que solo puedas pescar un día. No se puede quitar a la gente de pescar. Con eso no van a proteger el salmón", razona antes de agregar que "podemos apoyar muchas cosas, pero apoyemos una propuesta que asegure que la gente pueda pescar varios días. El salmón lleva en declive varios años, y no va a extinguirse o dejar de extinguirse porque haya unos tramos controlados de dos kilómetros para veinte personas o cotos más pequeños. En nuestra asociación sí creemos que hay que hacer algo diferente, pero hay otras formas", sostiene el presidente de "Las Mestas del Narcea".

Caldevilla es aún más tajante. "Eso que plantea el Principado es imposible, no puede salir de ninguna manera. Es aberrante. Una cosa es hacer una normativa y otra quitarnos de poder ir a la ribera a pescar en un rato libre", afirma quien no cree que la población salmonera esté tan mermada como defienden los conservacionistas pese a que haya un descenso continuado de capturas: "El muestreo dice que no hay descenso de población. ¿Cómo no van a descender las capturas si no nos dejan pescar? Para el siguiente año, con estas medidas, descenderán más. Censar por los ejemplares muertos es como para echarse a llorar porque hay que censar los ejemplares vivos, con los recuentos, y estos dicen que no tienen razón".

Bajo su punto de vista, detrás de este movimiento está la promoción de la pesca sin muerte como modalidad casi única. "Eso es hacer sufrir a un animal solo por placer, no por aprovecharlo, y en ciertos países ya lo prohibieron. Es decir, mientras a nosotros nos quieren quitar días y libertad de pesca, resulta que ellos pueden maltratar por puro placer y sin cupos a los salmones, de los que encima mueren un porcentaje alto cuando los devuelven al agua. Eso es una pesca con muerte silenciosa, no una pesca sin muerte", sostiene el presidente de "El Esmerillón".

Las cinco asociaciones críticas con la reforma planteada no ven gran inconveniente, en cambio, a fijar cupos por ríos e, incluso, alguna de ellas ya lo había solicitado. Tampoco sería un grave problema bajar de tres a dos el cupo de salmones por pescador, aunque en el caso de "El Esmerillón" lo ven absurdo. "¿El problema son los que agotaron el cupo de tres? Fueron poquísimos. ¿Ese es el problema del salmón, en serio?", ironiza Caldevilla.