"Se puede hacer más", planteará Barbón sobre la inversión estatal

"Defiendo el interés del Principado ante quien sea". Es el compromiso del presidente autonómico, Adrián Barbón, ante la comisión bilateral para analizar la inversión del Estado en Asturias, que tendrá lugar el próximo jueves en Oviedo con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, como interlocutora. El encuentro, un compromiso arrancado en la ronda de Barbón a Madrid en la que expresó su malestar por los bajos niveles de ejecución de la inversión estatal en la región en 2021, llega tras conocerse apenas un leve avance en el primer semestre de este año.

"Se puede hacer más. Los Presupuestos hay que ejecutarlos y tienen que cumplir con Asturias", sostuvo ayer Adrián Barbón, un día después de que la portavoz del gobierno autonómico, Melania Álvarez, hablase de "luces pero también de sombras" sobre la gestión del Gobierno central para con Asturias.

El presidente Barbón reconoció que en los últimos años los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez han supuesto incrementos de la inversión estatal. "Y para 2023 será la cifra más alta de la década, con una inversión por habitante de 400 euros cuando la media española es de 284, pero exigimos que se cumpla con Asturias, como reivindiqué en las reuniones pasadas", detalló Barbón. El presidente del Principado asumió que las cifras de ejecución de la inversión del primer semestre de este año arrojan "un avance respecto al último semestre de 2021, pero no es el que queremos, queremos que haya más ejecución". Barbón reconoció, no obstante, que los datos del primer semestre, recién publicados por la Intervención del Estado, "no pueden ver ni medir" el impacto de su ronda de reuniones con cinco ministros, que tuvo lugar los pasados 20 y 21 de junio, es decir cuando las licitaciones y adjudicaciones del primer semestre ya estaban prácticamente cerradas. La comisión bilateral de Oviedo servirá para evaluar la marcha de este segundo semestre.