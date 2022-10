Los garbanzos con bacalao, los callos y el arroz con leche reinan desde el pasado viernes 14 en las mesas de 71 establecimientos hosteleros de la ciudad. Y lo harán, como mínimo, hasta el miércoles 19 de octubre, día del Desarme, pues algunos de ellos seguro que prolongan estas jornadas hasta el final de la próxima semana.

No es extraño teniendo en cuenta la aceptación que tiene en la ciudad la buena gastronomía en general, y este menú en particular. Un buen ejemplo fue este pasado fin de semana, jornadas en las que Oviedo se "desarmó" en todos los sentidos y el éxito de público tanto en los restaurantes como en las calles disfrutando de la completa programación en torno a esta fiesta tan especial.

Una edición más, Otea y el Ayuntamiento de Oviedo no han escatimado en esfuerzos para que esta propuesta gastronómica llegue a toda la población local y foránea. Y no sólo eso, pues entre sus objetivos hay un meta mucho mayor para la ciudad. "Estamos trabajando para ser Capital Española de la Gastronomía y, sin duda alguna, la proyección que tendrá este año la programación del Desarme va a ayudar a conseguir esa capitalidad", declaró el concejal de Hostelería y Turismo, Alfredo García Quintana, durante la presentación del viernes 14 de los "Bocados del desarme" certamen con el que 24 establecimientos hosteleros se suman hasta el día 23 de este mes a la conmemoración del menú surgido en 1836, concretamente el 19 de octubre de ese año, durante la primera guerra carlista, cuando Oviedo superó dos intentos de tomar la ciudad por parte de las tropas sublevadas contra la reina Isabel II. Las autoridades, en homenaje y reconocimiento a las tropas vencedoras, ofrecieron el día 19 de octubre un "rancho extraordinario". Y la historia no se queda ahí, pues al finalizar la tercera y última de las guerras carlistas, a finales de febrero de 1876, toda España lo celebró con fiestas y comidas especiales tras el desarme de la población. Al ser Cuaresma se ofreció un rancho de vigilia: garbanzos con bacalao y espinacas. Ese mismo año, al llegar el 19 de octubre se decidió que la comida anual de Oviedo en homenaje a las tropas liberales fuera el mismo que se ofreció cuando el desarme, y así se instituyó el famoso menú, que se ha consolidado como la propuesta gastronómica más relevante.

Este año han sido más de setenta los restaurantes y negocios de hostelería que se han vuelto a unir a la propuesta. Y es que la demanda no deja de crecer. Algunos establecimientos colgaron el cartel de "completo" hace ya varios días, por lo que la respuesta no ha podido ser mejor. Se nota que la gente tiene ganas no sólo de comer bien, sino de reunirse con amigos en torno a una buena mesa, sobre todo si el tiempo acompaña.

Según García Quintana, el éxito de las jornadas gastronómicas de este año puede ser determinante para que el jurado encargado de elegir la Capital Española de la Gastronomía se decante por la ciudad asturiana antes que por Cuenca y Pontevedra, las otras dos candidatas a ostentar el galardón el próximo año. Si es así, parece que Oviedo no lo tendrá difícil.

Toda la información de las actividades, los restaurantes y hoteles participantes puede consultarse en la web otea.es.