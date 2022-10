Dos horas y media parados en medio de la vía. Sin luz, sin aire acondicionado, sin explicación alguna y con las puertas del convoy cerradas a cal y canto. Este es el panorama que padecieron, en la tarde de este lunes, cientos de pasajeros que viajaban hacia León y Asturias a bordo del Alvia 4111, que debería haber llegado a Oviedo a las 19.31 horas. A esa hora, los viajeros con destino Asturias se preparaban para afrontar la última etapa de su accidentado viaje.

"Estamos tirados cerca de León, a unos a cuatro kilómetros", relataba una de las afectadas, en conversación telefónica con este periódico. En ese momento, llevaban ya dos horas parados en ese punto, a primera vista a causa de un problema eléctrico que dejó el tren sin luz ni aire acondicionado. El tren, que debía haber llegado a la estación de León a las 17.15 horas, alcanzó ese punto, finalmente, cerca de las siete de la tarde. Aún tardaría más de media hora en ponerse en marcha.

"Nos dejaron cosa de dos horas y media allí tirados, no nos decían nada. Eso es lo peor: en ningún momento nos han dicho qué pasaba ni nos han explicado a qué atenernos", explica una pasajera, que afirma que algunos viajeros llegaron a dar golpes contra puertas y ventanas al ver que el confinamiento forzado en los vagones se prolongaba: "La gente estaba angustiada".

En el tren se llegaron a vivir algunos momentos de angustia. Una pasajera requirió atención médica a su llegada a León: se temía un infarto, aunque finalmente parecía ser un ataque de ansiedad. Otra mujer, diabética, aseguraba por teléfono a LA NUEVA ESPAÑA que va a presentar una denuncian contra Renfe por la falta de información y por no haberle dado solución para conservar su insulina: había salido de Valencia a primera hora. "El interventor fue un sinvergüenza, no me quiso atender", asegura esta mujer.

Renfe reconoce la avería y precisa los datos: el tren se paró a las 17.20 horas por una avería en el cambiador de Vilecha. Estuvo allí parado hasta que el convoy que completaba el recorrido Gijón-Alicante pudo llegar al lugar, acoplar el tren averiado y remolcarlo hasta León. Una vez en la estación, se logró reparar el tren averiado, que puso rumbo a destino. Renfe estima en tres horas el retraso acumulado por cada uno de los dos trenes implicados en la operación.

Curiosamente, era el segundo tren de Renfe que tenía problemas en ese recorrido este 17 de octubre: por la mañana, el tren que salía a las 7.10 de Gijón fue suprimido por una avería en la infraestructura "ajena a Renfe", según señalaba la compañía en uno de sus perfiles oficiales de Twitter.

08:54 Alvia 4270 Gijón 07:10 Madrid esta suprimido por una avería en la infraestructura, ajena a Renfe. Se realizará trasbordo por carretera hasta León y desde allí en otro tren hasta destino final. — InfoRenfe (@Inforenfe) 17 de octubre de 2022

Te puede interesar: Siero Una veintena de pasajeros, atrapados durante una hora a 36 grados en la estación de tren de la Pola

Ese canal estuvo mudo en relación al Alvia 4111 durante toda la tarde, hasta que a preguntas de una usuaria se informó que el tren había padecido la citada "incidencia técnica en el Cambiador de Vilecha". Renfe, en todo caso, niega que se hubiese dejado a los pasajeros sin información y asegura que no tiene constancia de ninguna incidencia a bordo, como tampoco de la mujer que requirió de atención médica en León. Aseguran que, por lo que a ellos les consta, en el Alvia 4111 se cumplió el protocolo, informando en todo momento a los pasajeros por megafonía o de palabra de lo que pasaba, y señalando que además los viajeros pueden recibir información de las averías en tiempo presente en sus perfiles de Twitter. Salvo la respuesta a esa viajera, este periódico no encontró otros mensajes relativos a esa incidencia ni en @inforenfe, ni en @infoadif, ni en @renfe.