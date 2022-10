Asturias es la región que ha incrementado más su tasa de pobreza desde el año 2015

Unas 10.000 personas salieron de la pobreza en la Asturias de 2021, pero la mejoría, un punto porcentual que devuelve a la región por debajo de la media nacional, guarda en su interior un reverso tenebroso que atempera el optimismo en cuanto se amplía la perspectiva temporal. Si se cuenta desde 2015, considerado el "año de control" de la "Agenda 2030", el Principado es la autonomía española en la que más se ha progresado la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE por sus siglas en inglés). Si el corte se pone en 2008, su evolución será la tercera menos reconfortante del país…

El último dato, actualizado a 2021, es el primero que mide la respuesta a la crisis del covid y el resumen mantiene en la zona peligrosa de la necesidad a uno de cada cuatro asturianos, a 266.195 personas que son un 26,3 por ciento del millón largo de habitantes de la región. El porcentaje es el resultado de una mejoría de casi un punto sobre la cifra de 2020, sobre aquel 27,2 que situó por primera vez a Asturias por encima de la media nacional de la pobreza. Ahora la tasa vuelve a rebajar esa frontera, y además ha descendido por primera vez desde 2017, pero "esta pequeña recuperación no es suficiente para cancelar el crecimiento anterior".

Es una de las conclusiones desalentadoras del informe AROPE 2022, presentado en la Junta este lunes en recuerdo y advertencia de que ayer era el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El desmenuzado de los datos, tal y como los interpretan los responsables de la Red Europea contra la Pobreza en Asturias, hace descansar algunas de las responsabilidades del retroceso sobre el preocupante incremento de la brecha de género de la necesidad, particularmente visible en la región en los dos últimos años. La diferencia entre la tasa AROPE femenina y la masculina es en el último dato publicado la mayor de la serie histórica, después de que en el último año el indicador de las mujeres haya aumentado en 1,3 puntos mientras el de los varones disminuía en 3,3 y de certificar la certeza preocupante de que desde 2015 el dato de los varones se ha incrementado en un 13,7 por ciento mientras la de las mujeres se disparaba en más del doble, un 30,7. "Es uno de los datos que más nos ha abrumado al hacer el informe", afirma la presidenta de la Red Europea contra la Pobreza en Asturias, Elena Rúa.

La grieta se vuelve igualmente relevante y llamativa si los datos del informe se agrupan en función del lugar de residencia y se concluye que la concentración de la pobreza en las áreas rurales crece hasta posiciones poco recomendables, tomando de pronto el relevo de la primacía que durante los dos últimos ejercicios había ostentado la Asturias urbana. "En sólo un año", constata el estudio, la tasa de pobreza en las zonas rurales "ha aumentado un 63,3 por ciento, mientras que las personas que habitan en ciudades han visto reducida su tasa en un 16,6". La distancia se aprecia mejor si se considera además que "los porcentajes de ambos territorios eran prácticamente iguales" en 2015, una evolución equiparable en algún sentido a la de la brecha de género.

Las tasas de la pobreza severa, entendida como la que sufren los hogares con un ingreso máximo de 530 euros mensuales, ha descendido en el último año en Asturias hasta situarse en un 10,8 por ciento que supone una mejora de 2,6 puntos respecto a los datos de 2020, pero el informe advierte de que estas magnitudes se duplicaron y pasaron por encima de la media nacional en el año 2018 y de que la mejoría de los dos últimos años no ha logrado devolverlas por debajo del dato base del país. Llama asimismo la atención que este indicador se haya triplicado desde 2015 en los mayores de 65 años.

El "escudo social" funciona

De los componentes que se acumulan para calcular la tasa AROPE –población en estado de pobreza, en situación de "privación material y social severa" y de "baja intensidad laboral"–, Asturias sólo presenta en relativo buen estado su tasa de carencia material, un indicador que evalúa distintos componentes de las condiciones de vida (equipamiento de los hogares, capacidad para el ocio o para llegar a fin de mes…) y en el que ocupa el quinto mejor lugar de España. Es, sin embargo, la tercera autonomía peor situada cuando se miden los hogares "de baja intensidad laboral", los que acumulan menos del veinte por ciento de su potencial total de empleo, pero el informe viene también a constatar que el "escudo social" funciona, y que de no ser por la intervención de las administraciones públicas, vía transferencias sociales, la tasa de pobreza se multiplicaría por más de dos, pasando al 52,7 por ciento desde el dato actual del 20,4 –el porcentaje que sale cuando sólo se evalúa la pobreza, sin los indicadores relativos a privación material o empleo– y dejando por tanto en situación de urgencia a uno de cada dos asturianos.

El caso es que las ayudas sociales han demostrado su eficacia, avanza el informe, y que la problemática de los perceptores del salario social a los que la administración no puede localizar para ofrecerles un empleo –uno de cada cuatro– admite matices. Desde la Red de Lucha contra la Pobreza prefieren "poner el foco en quien sí y no en quien no. Podría darse a entender que todas las personas que reciben prestaciones no se prestan a participar en programas de inserción, y no es así", afirma Elena Rúa, que invita a considerar que "la tramitación de muchas ayudas lleva meses" o que "cuando alguien renuncia a ciertas ayudas tendría que tener garantizada la incorporación a una opción real de un empleo digno. Eso muchas veces no sucede y algunas familias no ven eso como una alternativa, pero son las menos".