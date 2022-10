Las claves de la nueva ley de calidad ambiental asturiana: ¿en qué afecta a los negocios?

El Gobierno afronta en la recta final del mandato la tramitación de una ley que se ha convertido en la más espinosa de la legislatura: la ley de Calidad Ambiental, una norma que según el Principado simplifica y agiliza trámites administrativos y a la que se han colocado radicalmente en contra Izquierda Unida y Podemos, que creen que establece márgenes de discrecionalidad que ponen en riesgo el celo de la administración para garantizar la preservación del medio ambiente. La ley se somete mañana miércoles a enmiendas a la totalidad (suscritas por IU y Vox). Pero el Gobierno regional considera que la aprobación de la ley es clave para lograr el objetivo de agilizar la anquilosada administración autonómica. Supone, según el PSOE, uno de los cimientos (junto con la ley de Empleo Público) de la "guerra a la burocracia" declarada por el Ejecutivo de Barbón. Si fracasa la ley, la guerra apenas superará el primer disparo.

Claves de la ley

La nueva norma establece tres tipos de actuación de la administración, en función de la incidencia ambiental de la actividad que regule. Las de mayor incidencia ambiental, seguirán sometidas al régimen ordinario, siguiendo la ley estatal. Según el Principado, en este apartado continuarán operando casi un centenar de grandes instalaciones que cuentan con una Autorización Ambiental integrada, como plantas químicas, siderúrgicas o vertederos. El segundo tipo, de moderada incidencia, se refiere a aquellas actividades que producen emisiones, generan vertidos o tratan residuos. Para ellas, el Principado establecerá una "Autorización Ambiental simplificada", que acortará plazos, pero que necesitará de permiso de la administración regional. Esta autorización reúne en un único trámite papeleo que hasta ahora se realizaba ante diferentes organismos. El tercer tipo, el de negocios con incidencia ambiental mínima, permite aplicar una "declaración responsable", por lo que la actividad podrá comenzar sin necesidad de esperar una autorización. Eso no implica que no vaya a ser tutelada, porque los ayuntamientos (titulares de la competencia) podrán realizar inspecciones posteriores y exigir las modificaciones necesarias. Según el Principado, afecta a toda la hostelería, talleres de vehículos (sin cabina de pintura), gasolineras, empresas de carpintería metálica o madera, antenas de telefonía, garajes o ganaderías.

¿La declaración responsable será un coladero para iniciar cualquier actividad sin control?

No, sostiene el Gobierno, porque "no podrá utilizarse discrecionalmente". Se aplicará a actividades que anteriormente solo necesitaban una "comunicación ambiental" y no deben someterse a evaluación por "no tener efectos significativos sobre el medio ambiente". Pero además, estas actividades sí habrán de cumplir ciertos trámites, como obtener la certificación de compatibilidad urbanística o licencia urbanística, y contar con autorización de vertido, de ser necesaria. En algunos casos, incluso será necesaria una evaluación de impacto ambiental simplificada y cumplir con ciertas comunicaciones de control ambiental.

¿Esta ley abre la puerta a que las empresas eléctricas pongan en riesgo la ganadería y la pesca?

El Principado asegura que no se modifican los límites de permisos establecidos por las leyes estatales o las sectoriales de medio ambiente. Los proyectos del sector energético "seguirán sometiéndose a Evaluación de Impacto Ambiental, ordinaria o simplificada, según la magnitud del proyecto. En cualquier caso, se establecerán condiciones para el proyecto y compensaciones de haber efectos adversos.

¿Los parques eólicos podrán instalarse por doquier?

El Gobierno sostiene que toda instalación eléctrica de producción, transporte, distribución o líneas directas debe someterse al régimen que fija la ley del sector eléctrico. "No cambia nada", recalca Cofiño. En el caso de los parques eólicos "será necesaria esa autorización previa del Estado o la Comunidad autónoma". Tampoco se modifican las "obligaciones que dicta la ley de Evaluación Ambiental, por lo que los proyectos requerirán de evaluación de impacto ambiental ordinaria". Además, en el caso de proyectos eólicos seguirá siendo obligatorio un plan especial o un cambio urbanístico, que también requerirá evaluación ambiental. "Es decir, si el proyecto tiene efectos ambientales significativos, la garantía jurídica sigue siendo igual o mayor", sostiene Cofiño.

Si los trámites serán más rápidos, ¿significa eso que la participación pública es menor y no habrá tiempo para recurrir o alegar?

"Esta ley no cambia los plazos que ya fija la ley estatal con carácter básico", señala Cofiño. Así, se mantienen los 30 días para la Autorización Ambiental integrada o para la Evaluación de Impacto Ambiental. La Autorización simplificada tendrá un plazo de 20 días, "que es superior a la que establece la licencia a la que sustituye, fijada en el reglamento de actividades molestas". También es mayor, afirma el Gobierno, al plazo que establecen las regulaciones sectoriales que engloba esta nueva Autorización simplificada. "Lejos de restringir la participación del público, se da un paso más para garantizarla en todo caso", recalca el Vicepresidente.

Si los ayuntamientos van a tener la competencia en los casos de declaración responsable, ¿aumenta su carga de trabajo?

El Principado recalca que ya los ayuntamientos gestionan hasta ahora la licencia de actividad ambiental sujeta al Reglamento de Actividades Molestas, desde el año 1961. Y que, de hecho, otorgan la licencia y ejecutan los trámites previos. "Al contrario, el Principado se carga con parte de la tramitación de las autorizaciones, porque ahora ciertas actividades requerirán una Autorización Ambiental simplificada de carácter autonómico. ¿Qué queda a los ayuntamientos? "La tramitación de la declaración responsable, que se trata de una mera comprobación de que el proyecto cumple los parámetros de la ley y que no obsta a otros trámites o inspecciones posteriores", asegura Cofiño.

Los municipios argumentan que tienen poco personal y carga de trabajo. ¿Eso permitirá que se "cuelen" proyectos lesivos por medio de las declaraciones responsables?

El Gobierno sostiene que, principalmente, los trámites sujetos a esta nueva figura se centran en cuatro municipios: Gijón, Oviedo, Avilés y Siero tramitaron entre 2017 y 2021 más del 45% de los expedientes sujetos al Reglamento de Actividades Molestas. Otros diez ayuntamientos tramitaron entre 10 y 20 expedientes anuales y los 64 restantes, menos de 10 al año. De hecho la mitad de ellos gestionaron entre uno y dos anuales. La declaración responsable reducirá aún más la carga burocrática, asegura el Principado. Además, los proyectos "lesivos" no podrán tramitarse por declaración responsable, ya que le aplicarán las leyes estatales de evaluación de impacto u otras de carácter sectorial, sostiene el Gobierno, que recalca que los ayuntamientos pequeños tendrán apoyo para la tramitación.

¿Se complican los procedimientos para las ganaderías familiares?

"Este tipo de ganaderías estaría en el supuesto de la declaración responsable ambiental", asegura Cofiño. Para conseguirla, deberán contar con un certificado de compatibilidad urbanística (ya exigible hasta ahora), así como estar sujetas al régimen de comunicación ambiental de producción de residuos si estos los entregan a un tercero.

¿Habrá menos control de la Administración pública sobre la actividad que realizan las empresas?

Cofiño sostiene que nada cambia en ese aspecto, sino que únicamente se permite iniciar la actividad sin esperar demoras burocráticas. "Los ayuntamientos ya ejercían el control de aquellos negocios sujetos al reglamento de actividades molestas; ahora solo tendrán que controlar las actividades con declaración responsable", afirma Cofiño, quien recalca que el control sigue siendo el mismo, "y en los últimos años se ha incrementado el personal que desarrolla esa tarea". "Aunque cambiará el modelo organizativo, no disminuirá la intensidad de control público", afirma el también consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático. La existencia de organismos de control autorizados, ajenos a la administración, no merma el papel de la administración "ya que son entidades colaboradoas".

¿La ley supone un paso atrás con los objetivos de reducción de emisiones de la UE?

"Esta ley no es el final de camino, sino que es un paraguas que cubrirá procedimientos de intervención administrativa en materia general del medio ambiente", señala Cofiño, quien recalca que aún deberá ser necesario un desarrollo reglamentario en el que se fijen objetivos sectoriales. De hecho, el Principado quiere aprobar una ley en materia de aguas y prepara otra sobre residuos y economía circular. Incluso, sostiene el Vicepresidente, será necesaria una ley de reducción de emisiones y cambio climático.

¿Quedarán menos sujetas a control las actuaciones menores que modifiquen autorizaciones ambientales ya concedidas?

El Principado recalca que esas actuaciones no sufren modificación con esta nueva ley.