La comida en la que se "celebra la vida": cinco pacientes oncológicas se reúnen en Oviedo para compartir inquietudes, esperanzas y temores

La vida de Quili Hevia Mata se detuvo en noviembre del año pasado. Había ido a una revisión rutinaria de mama y el resultado se resumía en un cinco letras. “Cuando escuché por primera vez la palabra cáncer el mundo se me vino encima y pensé que todo se había acabado. Yo no tenía antecedentes en mi familia y no lo esperaba pero cuando te enfrentas al proceso vas viendo que hay más gente en tu misma situación”, resume emocionada. La pasarela solidaria para mujeres con cáncer de mama que se celebra cada año en Oviedo marcó un punto de inflexión. “Me emocioné muchísimo cuando las vi, me incorporé al grupo y empecé a compartir con ellas todo esto”, añade. Esta enfermera gijonesa de 62 años es la última incorporación a “El club de la sonrisa”, un grupo formado por quince pacientes oncológicas que se reúnen cada semana para compartir inquietudes, esperanzas y temores. “Mi trabajo como sanitaria me ayuda para afrontar cosas puntuales como visualizar una herida pero lo emocional es otra cosa. A mí el cáncer me ha quitado el sueño como a todas. El título de enfermera lo tengo en la pared pero la almohada la tengo debajo de la cabeza”.

Son confesiones que, en ocasiones, no se atreven a compartir ni con su propia familia y que afloran en sus tertulias en la trastienda de Lencerías Berta. En este establecimiento ovetense han encontrado su tabla de salvación de la mano de Marta Pérez y Consuelo Morán. “Una de mis clientas se sometió a una mastectomía y no quería ir a una ortopedia a comprar un implante. Empecé a buscar y encontré bañadores y ropa interior con los que ella y otras mujeres podían verse mucho mejor”, explica Marta. El cáncer te enseña que hay que celebrar cada día Hoy han quedado para comer y “celebrar la vida” en un restaurante de Oviedo, todas lucen un pin con un lazo rosa y brillante que se ha convertido en el símbolo con el que se identifican. “El cáncer te enseña que hay que celebrar cada día, estamos vivas pero los tratamientos no pasan en balde, tienes muchas limitaciones pero sigues con el día a día porque no te queda otra”, asevera Elsa Fernández. A ella le diagnosticaron un tumor de mama hacer siete años, acababa de cumplir cincuenta y tenía dos niños pequeños. “Debajo de la ropa tenemos muchas cicatrices que son las que nos han permitido seguir viviendo pero es una imagen muy dura”, reconoce. “Yo no quería que mis hijos vieran las secuelas de la operación pero un día me pidieron verlas. La psicóloga me dijo que era bueno que se las enseñase y eso marcó un punto de inflexión a la hora de enfrentarme al espejo”, detalla esta agente inmobiliaria residente en Llanera. Conchita Medina escucha atentamente las confidencias de Elsa y Quili, su hija Susana Riestra tiene 45 años y es la integrante más joven de “El club de la sonrisa”. “Le detectaron el cáncer en noviembre de 2020 pero yo llegué a pensar que el diagnóstico era erróneo porque su optimismo era contagioso. En estos dos años mi hija nunca ha desfallecido. Cuidó de su padre, hasta que falleció este verano, se enfrentó a los tratamientos y ahora lucha contra las secuelas. Es una luchadora”, resume. “No nos gusta que nos llamen heroínas o guerreras porque las que se quedaron por el camino también son unas luchadoras, cualquier persona que se enfrenta a un proceso como este es un luchador”. Elsa Fernández, Quili Hevia, Susana Riestra, Susana Gutiérrez y Blanca Prieto son algunos de los nombres que ponen rostro a las estadísticas que reflejan que el 30% de los tumores que se detectan cada año entre las mujeres se originan en la mama. Todas tienen claro lo que piden a los políticos este 19 de octubre. “Necesitamos que nos escuchen y que haya más investigación. Cualquiera de nosotras puede tener un cáncer metastásico y hay fármacos innovadores que ya existen en otros países aunque tardan años en llegar a España. Muchas de nosotras no tenemos tiempo”, sentencian.